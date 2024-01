Vereinsloser Ex-Nationalspieler Jesse Lingard angeblich beim FC Barcelona angeboten

Der aktuell vereinslose Offensivspieler Jesse Lingard wurde offenbar dem FC Barcelona angeboten. Das berichtet die spanische Zeitung Sport.

Demnach würde Lingard seiner Karriere gerne bei Barça neuen Schwung verleihen. Für die Katalanen könnte der 31-jährige Engländer interessant sein, da seine Verpflichtung kaum finanziellen Aufwand bedeuten würde. Eine Ablösesumme wäre ohnehin nicht fällig und sollte Lingard bereit sein, sein Gehalt für den Rest der Saison unter zwei Millionen Euro zu halten, wäre sein Engagement für das finanziell bekanntlich angeschlagene Barcelona laut Sport mit den Regularien des Financial Fair Play vereinbar.

Lingard ist seit vergangenen Sommer ohne Verein und hält sich derzeit individuell in Dubai fit. In der Saison 2022/23 hatte er für Nottingham Forest gespielt, konnte dort allerdings nicht überzeugen. In den vergangenen Monaten trainierte er zur Probe bei West Ham United und Al-Ettifaq aus Saudi-Arabien, aus einer Anstellung wurde aber jeweils nichts.

Den Großteil seiner bisherigen Karriere verbrachte Lingard bei Manchester United. Für die Red Devils absolvierte er 232 Pflichtspiele (35 Tore, 21 Assists), zudem lief er 32-mal für die englische Nationalmannschaft auf (sechs Tore).