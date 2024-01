Xavi soll Schiedsrichter bei Sieg des FC Barcelona beleidigt haben: "Ich schei*e auf deine verdammte Mutter!"

"Ich scheiße auf deine verdammte Mutter!", soll Xavi während der Partie in Richtung des Unparteiischen González Fuertes gerufen haben.

Auslöser von Xavis Entgleisung war eine Gelbe Karte, die ihm der Schiedsrichter in Folge einer Beschwerde gezeigt hatte. Der 43-Jährige hatte sich nach einem nicht geahndeten Foul an Sergi Roberto in der 23. Minute lautstark beschwert.

Die anschließende Verwarnung brachte Xavi dann so richtig auf die Palme. Dennoch blieb ein Platzverweis erspart.

Auch nach dem Spiel präsentierte sich Xavi nicht in bester Laune. Trotz des Sieges war seine Mannschaft mal wieder von der spanischen Presse kritisiert worden. "Ihr geht immer vom Negativen aus, bei anderen Trainern macht ihr das nicht. Das ist absurd.", schimpfte der ehemalige Mittelfeldspieler hinterher.