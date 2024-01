Bei Pleite des FC Barcelona: Robert Lewandowski gerät mit Gegenspieler aneinander

Bei der 3:5-Niederlage des FC Barcelona gegen den FC Villarreal am Samstagabend kam es zu einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (35) und Villarreals Verteidiger Eric Bailly (29). Der Ivorer hatte dabei Glück, dass er nicht vom Platz flog.

Lewandowski und Bailly gerieten in der 69. Minute des LaLiga-Spiels im Estadi Olímpic Lluís Company aneinander. Beim Stand von 2:2 schubste der Abwehrspieler Lewy stumpf ins Tornetz. Dieser war stinksauer, sprang sofort auf und die beiden Streithähne standen mehrere Sekunden Kopf an Kopf, ehe Bailly eine deutliche Nickbewegung Richtung des Polen machte.

Bei strenger Auslegung hätte dies durchaus als Kopfstoß und damit als Tätlichkeit gewertet werden können. Schiedsrichter José Luis Munuera Montero entschied sich allerdings, beiden Spielern die Gelbe Karte zu zeigen.

Keine 120 Sekunden später unterlief Bailly ein unglückliches Eigentor, als er einen Freistoß unabsichtlich zum zwischenzeitlichen 3:2 für Barça ins eigene Netz lenkte.

Villarreal drehte die Partie allerdings noch in der Schlussphase und sorgte dafür, dass der FC Barcelona sich erstmals seit 1994 wieder fünf Gegentore in einem Heimspiel einfing.

Schiedsrichter Munuera Montero sorgte dabei für eine weitere Kontroverse, als er einen Handelfmeter für die Gastgeber nach Studium der TV-Bilder am VAR-Monitor wieder zurücknahm. Barcelonas Trainer Xavi ätzte daraufhin in die TV-Kameras: "Eine Schande".

FC Barcelona: Xavi kündigt Abschied an

Xavi kündigte direkt nach dem Spiel seinen Abschied zum Saisonende an. Er sagte auf der Pressekonferenz: "Wir haben einen Punkt ohne Rückkehr erreicht. Es ist Zeit für Veränderung. Als ein Culé denke ich, es ist Zeit zu gehen."

Barcelona hat mittlerweile einen Rückstand von zehn Zählern auf die Tabellenspitze angehäuft. Als nächstes steht für Xavi, Lewandowski und die Katalanen ein Heimspiel gegen CA Osasuna am Mittwoch auf dem Programm. Villarreal tritt am Sonntag ebenfalls zuhause gegen Cádiz an.