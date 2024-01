"Es ist das Beste! Das wird die Spieler befreien": Xavi verkündet nach Heimschlappe Abschied vom FC Barcelona

Xavis Erklärung zum Rückzug im Wortlaut

Xavis gesamte Erklärung im Wortlaut lautete: "Ich will verkünden, dass ich über den 30. Juni hinaus nicht als Trainer von Barca weitermache. Es ist eine Entscheidung, die ich mit dem Präsidenten, mit Deco (Sportchefm, die Red.) und dem Stab besprochen habe. Ich glaube, die Situation verdient sich eine Veränderung. Es ist der Moment gekommen, das öffentlich zu kommunizieren.

Die Entscheidung steht schon seit einigen Tagen. Angesichts der Umstände ist es jetzt der Moment. Als Culé denke ich an den Klub, auch an das Wohl der Spieler. Sie wird das befreien. Es ist das Beste, am 30. Juni zu gehen. In den verbleibenden vier Monaten werde ich alles geben. Ich glaube, dass wir noch eine sehr gute Saison hinlegen können."