Real Madrid: Jude Bellingham bricht in jedem Spiel eine LaLiga-Regel

Jude Bellingham verletzt bei jedem Auftritt in LaLiga für Real Madrid eine Regel des spanischen Oberhauses, die besagt, dass die Kleidung der Spieler zu jedem Zeitpunkt in tadellosem Zustand sein muss. Der ehemalige Mittelfeldspieler des BVB aber schneidet sich vor jedem Spiel Löcher in seine Stutzen.

Bellingham folgt damit einem Trend, der sich in mehreren Spitzenligen etabliert hat. Spieler durchlöchern dabei ihre engen Stutzen, um weniger Druck auf der Wade zu spüren. Dies soll einen positiven Effekt auf die Durchblutung haben und so Krämpfen und Muskelverletzungen vorbeugen.

Gareth Bale wandte diese Methode einst ebenfalls in Diensten Reals an und blieb straffrei. Weitere prominente Spieler, die Löcher in ihre Socken schneiden: Kyle Walker von Manchester City und Arsenals Angreifer Bukayo Sako.

Während zum Beispiel gerissene Trikots während Spielen in LaLiga sofort getauscht werden müssen, haben sich die Verantwortlichen von Spaniens Eliteliga dazu entschlossen, bei den löchrigen Socken ein Auge zuzudrücken. Man wolle mit einem Verbot kein "medizinisches Chaos" verursachen und manche Regeln daher nicht ganz so streng auslegen.

Bellingham wechselte im Sommer für 103 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund zu Real Madrid und schlug dort voll ein. Der 20-Jährige steht aktuell bei 17 Toren und 5 Assists in 22 Einsätzen.

Nach dem 1:0-Sieg am Mittwochabend gegen Real Mallorca steht für Bellingham und seine Mannschaftskameraden am Samstag ein Pokalspiel beim Außenseiter Arandina an. Eine Woche später empfängt der Tabellenführer in LaLiga Schlusslicht UD Almería.