Jude Bellingham entlässt angeblich persönlichen Koch bei Real Madrid: "Unbeeindruckt" von Essen

Jude Bellingham hat sich offenbar von dem von Real Madrid ernannten Küchenchef Alberto Mastromatteo, der zuvor Karim Benzema in der spanischen Hauptstadt verpflegt hatte, vor die Türe gesetzt. Das berichtet Relevo.

Demnach beschloss Bellingham nach einem ausführlichen Gespräch mit seiner Mutter, Mastromatteo zu entlassen. Er sei von den Zubereitungen des Kochs "unbeeindruckt" gewesen. Nun ist der 20-jährige Mittelfeldspieler aktiv auf der Suche nach einem Ersatzkoch, der sich um seine Ernährung kümmert.

Bellingham flog in der Weihnachtspause nach England und wurde dabei gesichtet, wie er seinen jüngeren Bruder Jobe beobachtete, als dieser mit Sunderland im Stadium of Light gegen Coventry City spielte. Am zweiten Weihnachtsfeiertag war er auch auf der Tribüne von Hull City, als die Black Cats mit 1:0 gewannen.

Bevor er nach Spanien zurückflog, versuchte er sich auch im Kricket und Darts, während der 16-jährige Luke Littler bei der Weltmeisterschaft das Vereinigte Königreich in Atem hält.

Bellingham ist nach Madrid zurückgekehrt und will seine Bilanz von 22 Toren in 21 Spielen für Madrid ausbauen, wenn Los Blancos am Mittwoch Mallorca empfängt. Real führt derzeit die Tabelle der LaLiga aufgrund der besseren Tordifferenz vor der Überraschungsmannschaft Girona an.