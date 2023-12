Real Madrid wohl mit letztem Transfer-Versuch bei Superstar Kylian Mbappé

Real Madrid wagt offenbar einen letzten Vorstoß bei Superstar Kylian Mbappé. Wie die spanische Marca berichtet, versuchen die Königlichen, den im kommenden Sommer ablösefreien Mittelstürmer von Paris Saint-Germain wegzulocken. Die Verträge liegen offenbar schon bereit.

Bereits im Mai 2022 wollte der spanische Topklub Mbappé unter Vertrag nehmen, ebenfalls ablösefrei. Anstatt aber nach Madrid zu wechseln, entschied sich Mbappé damals zum Verbleib bei PSG. Die Königlichen rund um Geschäftsführer José Ángel Sánchez und Präsident Florentino Pérez sind offenbar bereit, dem 25-Jährigen die identischen Konditionen wie bei der eigentlich getroffenen Übereinkunft in 2022 anzubieten. Bei dessen Entscheidung für Paris waren diese bereits ausgehandelt.

Das Vertragsangebot von 2022, das Real Mbappé nun erneut vorlegen will, beinhaltet ein Jahresgehalt von 26 Millionen Euro, einen Unterschriftenbonus von 130 Millionen Euro. Mit diesem Vertrag wäre Mbappé der teuerste Spieler bisher bei Real Madrid.

Ab dem 1. Januar 2024 dürfen die Verantwortliche von Real offiziell mit Kylian Mbappé und dessen Beratern über einen ablösefreien Wechsel verhandeln. Dem Bericht zufolge wollen Sánchez und Pérez sofort bei Mbappé und dessen Mutter und Berater Fayza Lamari nachfragen, ob INteresse an einem Wechsel besteht. Gibt es eine positive Antwort, soll so schnell wie möglich der bereits ausgehandelte Vertrag unterschrieben werden. So hatte es Real bereits bei der Verpflichtung von David Alaba gemacht; dieser hatte in der ersten Woche des neuen Jahres direkt unterschrieben. Ein weiteren Vorstoß in der Zukunft soll es nicht mehr geben. "Jetzt oder nie!", titelte die spanische Zeitung.