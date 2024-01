FC Barcelona: "Eine solche Möglichkeit könnte man nicht ablehnen!" Zwei mögliche Xavi-Nachfolger äußern sich

Beim spanischen Meister FC Barcelona werden Thiago Motta (41) und Rafa Marquez (44) als mögliche Kandidaten auf die Nachfolge von Cheftrainer Xavi gehandelt. Dieser hatte am Samstagabend nach der 3:5-Heimniederlage gegen den FC Villarreal seinen vorzeitigen Abschied im Sommer angekündigt.

Marquez und Motta spielten einst bei den Blaugrana an der Seite Xavis und gewannen mehrere große Titel. Marquez war von 2003 bis 2010 in Barcelona aktiv. In jener Zeit holte der Klub unter anderem zweimal die Champions League und vier spanische Meisterschaften. Motta stand von 2001 bis 2007 bei den Katalanen unter Vertrag. Auch er gewann die Königsklasse und mehrere LaLiga-Titel.

Mittlerweile haben beide Trainerlaufbahnen eingeschlagen. Marquez ist seit 2022 Coach der Barça-Reserve, Motta arbeitet nach Stationen in der PSG-Jugend, bei Genoa und Spezia seit jenem Jahr als Cheftrainer beim Serie-A-Klub FC Bologna.

Zur Trainersituation bei Barcelonas Profis sagte Marquez der As: "Der Vorstand hat Zeit, Überlegungen anzustellen und bis zum Ende der Saison eine Entscheidung zu treffen. Ich werde mich natürlich weiter vorbereiten. Im Moment bin ich sehr glücklich mit meiner Arbeit und mit den Jungs. Das ist alles ein Prozess und sollte ich irgendwann an der Reihe sein, dann wird es auch der richtige Zeitpunkt sein."

Gefragt, ob er glücklich wäre, sollte die Wahl auf ihn fallen, meinte der Mexikaner: "Wer wäre das nicht? (...) Eine solche Möglichkeit könnte man nicht ablehnen. Und sollte es so kommen, dann werde ich versuchen, bereit zu sein und mein Bestes zu geben." Ex-Mitspieler Gerard Piqué hatte Marquez vor nicht allzu langer Zeit als neuen Cheftrainer Barcelonas ins Gespräch gebracht.

Thiago Motta über Xavi: "Das ist traurig"

Thiago Motta meinte derweil bei Sky Sport Italia über die Nachricht von Xavis Ankündigung: "Das ist traurig, er hat gute Arbeit geleistet und letztes Jahr den Meistertitel gewonnen. Jürgen Klopp hat auch verkündet, dass er Liverpool verlässt. Die Arbeit als Trainer ist hart, aber wir haben uns den Job auch ausgesucht."

Über seine Zukunft meinte der Brasilianer nur: "Wenn es etwas zu verkünden gibt, werde ich das tun. Aber heute ist das nicht der Fall."

Die Titelverteidigung in LaLiga ist für Barcelona mittlerweile in weite Ferne gerückt. Zehn Punkte beträgt der Rückstand auf die Tabellenspitze. Dagegen ist der Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Rang auf drei Zähler zusammengeschmolzen.

Am Mittwoch steht das Heimspiel gegen CA Osasuna auf dem Programm, es ist die erste Partie nach Xavis Rücktrittsankündigung.