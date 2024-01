Clásico: Wo läuft Real Madrid vs. FC Barcelona in der Supercopa heute live im Free-TV und Livestream?

Im Free-TV wird das heutige Finale nicht übertragen, dafür könnt Ihr den Weg zum Spiel über mehrere Wege finden. Die Übertragungsrechte am Finale der Supercopa besitzt Sportdigital FUSSBALL, allerdings ist der Zugang mit einer Kostenbarriere versperrt.

Wegen einer Kooperation wird der Sportdigital-FUSSBALL-Kanal auch bei DAZN angeboten. So können also auch all jene, die ein gültiges DAZN-Abonnement haben, den Clásico heute live verfolgen. Dabei ist auch egal, welches der drei Abo-Pakete Ihr habt - ob DAZN World, DAZN Super Sports oder DAZN Unlimited.

Bei Bild+ seid Ihr ebenfalls live mit dabei.