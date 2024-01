Real Madrid vs. FC Barcelona: Clasico in der Supercopa heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Real hat sich im Halbfinale am Mittwoch gegen Stadtrivalen Atlético Madrid mit 5:3 in der Verlängerung durchgesetzt, Barca hat sein Ticket in einem entspannten 2:0 gegen CA Osasuna. Einen Clásico gab es in dieser Spielzeit bereits, das entschieden die Königlichen 2:1 für sich.

Vor Beginn: Gespielt wird im Al Awal Park im saudi-arabischen Rias. Los geht es dort um 20 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Real Madrid vs. FC Barcelona!