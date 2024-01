Besonderer Banner der Fans: So feierte Jude Bellingham Real Madrids Sieg im Clásico gegen den FC Barcelona

Jude Bellingham hat den Titelgewinn in der spanischen Supercopa auf besondere Art und Weise gefeiert. Der Mittelfeldstar von Real Madrid ließ sich auf der Ehrenrunde nach dem 4:1-Sieg im Clásico gegen den Erzrivalen FC Barcelona ein besonderes Banner aus der Fankurve geben.

Anhänger der Blancos hatten ein Plakat hochgehalten, auf dem Bellingham und seine Real-Mitspieler Vinícius Júnior und Rodrygo im GTA-Style zu sehen waren. Das Banner gefiel dem ehemaligen BVB-Star offensichtlich so gut, dass er es sich abholte und sich damit ablichten ließ. Anschließend posierte er noch gemeinsam mit den beiden Brasilianern und der Trophäe auf dem Rasen des Al-Awwal Parks in Riad.

Real dominierte das Duell mit Barça nach Belieben. Vini Júnior schnürte dabei einen Dreierpack und sorgte bei einem Gegentreffer durch Robert Lewandowski bereits zur Pause für klare Verhältnisse (3:1).

Bellingham hatte ebenfalls maßgeblichen Anteil an dem Sieg. Er zeigte eine starke Vorstellung und leitete das 1:0 in der Anfangsphase mit einem Traumpass ein.

Nach dem 13. Triumph in der Supercopa in Saudi-Arabien geht es für Real mit einem Pokalspiel weiter: Am Donnerstag sind die Blancos beim Lokalrivalen Atlético zu Gast. Der Sieger zieht in das Viertelfinale ein.