Spektakuläre Rückholaktion? Real Madrid will nach Kreuzbandriss von David Alaba offenbar Raphael Varane

Real Madrid ist nach Informationen der Bild wegen des langen Ausfalls von Ex-Bayern-Star David Alaba an einer Rückholaktion von Raphaël Varane von Manchester United interessiert.

Alaba hatte sich am Wochenende während des LaLiga-Spiels gegen den FC Villarreal (4:1) schwer am Knie verletzt und fällt für den Rest der Saison aus. Nach Éder Militao ist er bereits der zweite Innenverteidiger, der wegen eines Kreuzbandrisses monatelang nicht zur Verfügung steht.

Varane kennt sich bei den Blancos bestens aus: 2011 wechselte er als Teenager für elf Millionen Euro Ablöse von RC Lens nach Madrid und spielte dort zehn Jahre lang erfolgreich. Der Weltmeister von 2018 gewann mit Real unter anderem viermal die Champions League und drei spanische Meisterschaften.

2021 wechselte Varane für 40 Millionen Euro zu Manchester United. Dort steht der 30-Jährige, der auch beim FC Bayern als Neuzugang gehandelt wird, noch bis 2025 unter Vertrag.

In dieser Saison hat Varane unter Teammanager Erik ten Hag keinen Stammplatz in United Defensivzentrale. Er kam zwar zuletzt wieder zum Zug, absolvierte bisher aber nur 14 Partien, in denen ihm ein Tor gelang.