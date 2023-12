FC Barcelona: Robert Lewandowski vor Abschied von Barça? Klare Ansage von Berater Pini Zahavi

Robert Lewandowskis Berater Pini Zahavi hat die Spekulationen um einen Abschied des Stürmers vom FC Barcelona beendet.

"Natürlich bleibt er", sagte Zahavi laut der spanischen Zeitung Marca am Dienstag gegenüber mehreren Journalisten.

Vorausgegangen war demnach ein Treffen zwischen dem Lewandowski-Berater und Barça-Präsident Joan Laporta in einem Restaurant, das die Marca als "Lewandowski-Gipfel" bezeichnete.

Der 35-jährige Pole war zuletzt in die Kritik geraten. Es gab sogar das Gerücht, die Katalanen würden darüber nachdenken, Lewandowski nach Saudi-Arabien zu verkaufen.

Lewy steht bei Barça noch bis 2026 unter Vertrag. In der laufenden Saison kam der frühere Bayern-Profi bislang in 20 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er neun Tore erzielte und vier Vorlagen beisteuerte.

Sportlich läuft es bei Barcelona derzeit alles andere als rund. In der spanischen Liga belegt das Team von Trainer Xavi lediglich Platz vier. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Girona und Verfolger Real Madrid beträgt bereits neun beziehungsweise sieben Zähler.