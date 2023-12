Lionel Messi bricht voraussichtlich weiteren Rekord: Höchster Preis für Trikot aller Zeiten

Das Trikot des argentinischen Weltmeisters Lionel Messi wird voraussichtlich für eine Rekordsumme verkauft - und damit den Betrag für das Shirt von Diego Maradona aus dem Jahr 1986 übertreffen.

Für die sechs Trikots, die in der Gruppenphase, im Achtelfinale, im Viertelfinale, im Halbfinale und im Finale getragen wurden, sind bereits Gebote in Höhe von 6,5 Millionen Dollar abgegeben worden. Es wird erwartet, dass der endgültige Betrag 10 Millionen Dollar erreichen könnte.

Messi beendete das Turnier mit sieben Toren und drei Assists, erhielt den Goldenen Ball als bester Spieler und den Silbernen Schuh als zweitbester Torschütze.

Wenn ein Gebot 10,1 Millionen Dollar übersteigt, wird es einen neuen Rekord für den höchsten Preis aufstellen, der bislang für Sporttrikots gezahlt wurde. Aktuell hält diesen noch Michael Jordans Trikot von den NBA-Finals 1998.

Darüber hinaus könnte es auch das teuerste jemals verkaufte Fußballtrikot werden und damit den Preis von 7.142.500 Pfund, der für Diego Maradonas Trikot von der Weltmeisterschaft 1986 gezahlt wurde, deutlich übertreffen.

Lionel Messi: "An diesem Tag hat sich alles verändert"

"Es war unglaublich. An diesem Tag hat sich für mich alles verändert. Wir haben endlich das bekommen, wovon wir so lange geträumt haben, das, was ich mir in meiner Karriere schon so lange gewünscht habe. Und am Ende war es soweit", wird Messi in dem Katalog der Auktion zitiert.

Ein Teil des Erlöses kommt dem Unicas-Projekt zugute, das Kindern mit seltenen Krankheiten im Krankenhaus Sant Joan de Déu Barcelona hilft. Teil davon ist auch die "Leo Messi Foundation".

Die Weltmeisterschaft vervollständigte Messis Trophäenschrank, der mit Argentinien bereits die Copa America und die Finalissima gewonnen hatte. Derzeit macht er eine Pause vom Fußball und wird im Februar nächsten Jahres mit Inter Miami in die neue MLS-Saison zurückkehren.