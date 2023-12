Im LaLiga-Topspiel der Woche stehen sich heute der FC Barcelona und der FC Girona gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

In der spanischen Primera Division kommt es am heutigen Sonntag, den 10. Dezember, zum katalanischen Topspiel der 16. Spielrunde zwischen dem FC Barcelona und dem FC Girona. Der Tabellendritte empfängt zu Hause im Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona den Tabellenzweiten. Um 21 Uhr geht es los.

Girona ist die Überraschungsmannschaft der Saison. Nachdem Tabellenführer Real Madrid gestern gegen Real Betis nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam, hat Girona sogar die Chance, an die Spitze zu klettern. Dafür braucht es allerdings zuerst einen Sieg gegen Barca.

© getty

FC Barcelona vs. FC Girona heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt LaLiga im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte der spanischen Primera Division liegen bei DAZN. Aus diesem Grund müsst Ihr beim Streamingdienst vorbeischauen, wenn Ihr nichts vom katalanischen Duell zwischen Barcelona und Girona verpassen möchtet. Jan Platte kommentiert das Geschehen auf dem Rasen mit dem Experten Max Nicu.

Wer auf die Spiele der spanischen Meisterschaft zugreifen möchte, braucht eines von zwei Abo-Paketen: entweder DAZN Unlimited oder DAZN Super Sports. Mit einem DAZN-World-Paket geht es nicht.

FC Barcelona vs. FC Girona heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt LaLiga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

SPOX tickert die Partie für all die, die kein DAZN-Abo haben, live und ausführlich mit. So wisst Ihr ebenfalls stets darüber Bescheid, was in Barcelona geschieht.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels Barcelona gegen Girona.

FC Barcelona vs. FC Girona heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt LaLiga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Barcelona vs. FC Girona

FC Barcelona vs. FC Girona Wettbewerb: Primera Division

Primera Division Spieltag: 16

16 Datum: 10. Dezember 2023

10. Dezember 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Estadi Olimpic Lluis Companys (Barcelona)

Estadi Olimpic Lluis Companys (Barcelona) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

LaLiga: Die Tabelle am 16. Spieltag