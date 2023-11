Primera Division: 400 Millionen Euro! Real Madrid will mit Mega-Budget nächste Top-Spieler verpflichten

Real Madrid bereitet mit einem Mega-Budget offenbar die nächste Transferoffensive vor. Das geht aus einem Bericht der spanischen Zeitung AS hervor.

Demnach steht den Königlichen für die kommenden Transferfenster eine Gesamtsumme in Höhe von 393 Millionen Euro zur Verfügung. Diese setzt sich zusammen aus 265 Millionen Euro bereits bestätigten Krediten und 128 Millionen Euro auf dem Konto der Madrilenen.

In den vergangenen Transferperioden wurde immer wieder über einen Wechsel von Kylian Mbappé zu Real spekuliert. Der französische Weltmeister hat bei Paris Saint-Germain noch einen Vertrag bis zum kommenden Sommer. Sollte eine Verlängerung ausbleiben, wäre der 24-jährige Stürmer ablösefrei.

Darüber hinaus haben die Königlichen wohl ein Auge auf Erling Haaland von Manchester City geworfen. Der Ex-Dortmunder erzielte im vergangenen Jahr 52 Tore und neun Assists in 53 Einsätzen, in der laufenden Spielzeit steht er bereits bei 17 Toren und vier Vorlagen nach 18 Spielen.

Zumindest einen der beiden Wunschspieler will Real in naher Zukunft unter Vertrag nehmen, berichtet die AS.