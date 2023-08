Kein Verbandswechsel nach Marokko: Barcelonas Lamine Yamal will weiter für Spanien spielen

Lamine Yamal will auch künftig für Spanien spielen. Die Sport berichtet, dass der 16-Jährige sich für den iberischen Verband entschieden hat. Auch Vertreter des marokkanischen Verbands hatten sich um Yamal bemüht. Wegen seines marokkanischen Vaters ist der in Spanien geborene Angreifer auch für die Auswahlmannschaften des WM-Vierten einsatzberechtigt.

Lamine Yamal will auch künftig für Spanien spielen. Die Sport berichtet, dass der 16-Jährige sich für den iberischen Verband entschieden hat. Auch Vertreter des marokkanischen Verbands hatten sich um Yamal bemüht. Wegen seines marokkanischen Vaters ist der in Spanien geborene Angreifer auch für die Auswahlmannschaften des WM-Vierten einsatzberechtigt.

Bislang lief Yamal für Spaniens Junioren-Nationalmannschaften auf. Marokko fühlte bei dem Rechtsaußen wegen eines Verbandswechsels vor. Laut Sport gab es ein Treffen mit Marokkos Nationaltrainer Walid Regragui. Auf der anderen Seite sprachen auch die RFEF-Funktionäre Francis Hernández und Tito Blanco mit ihm. Nach Informationen von SPOX und GOAL tendiert Yamal aus sportlichen Gründen zu einer Nationalmannschaftskarriere im spanischen Dress.

Barcelonas Trainer Xavi hatte jüngst während einer Pressekonferenz den Wunsch geäußert, dass sein Schützling weiter für Spanien aufläuft.

Regragui wird in dieser Woche seinen Kader für die anstehenden Länderspiele im September gegen Liberia und Burkina Faso verkünden – ohne Yamal. Ganz im Gegenteil zum spanischen Aufgebot für die Duelle mit Georgien und Zypern: Gemäß Sport wird Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente Yamal erstmals berufen. Käme Yamal zum Einsatz, wäre er der jüngste Debütant in der Geschichte der Seleccion.

FC Barcelona: Lamine Yamal mit gutem Start in die neue Saison

Ende April wurde er im Alter von 15 Jahren, 9 Monaten und 16 Tagen bereits zum jüngsten Debütanten der Barça-Geschichte.

Yamal ist seit vergangenem Herbst Teil der spanischen U19. Zuvor beeindruckte er bereits in der U17 mit acht Toren in zehn Spielen. Unter anderem netzte er in fünf Partien der U17-EM viermal.

Für den FC Barcelona kam er in allen drei Spielen dieser Saison zum Einsatz und lieferte beim spektakulären 4:3-Erfolg gegen den FC Villarreal am Wochenende einen Assist.