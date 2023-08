PSG: "Endlich weg!" Ultras präsentieren Banner gegen Lionel Messi und Neymar

Die Ultras von Paris Saint-Germain haben sich mit zwei Bannern zu den Abgängen von den Superstars Lionel Messi und Neymar geäußert.

Ein Banner wurde vor dem neuen Wohnzimmer von Messi in Miami aufgehängt, das Banner zu Neymar wurde beim PSG-Spiel gegen RC Lens präsentiert.

Schon in der Vergangenheit gerieten die beiden Superstars immer wieder in die Kritik der Ultras. Anfang Mai versammelten sich 400 Fans vor der Geschäftsstelle der Pariser und gingen Messi verbal hart an, zudem tauchten auch mehrere Fans vor Neymars Villa auf und forderten den Brasilianer auf, den Klub zu verlassen.

Die beiden Banner hatten beide das selbe Wording: Mit der Aussage "Endlich ist dieser Rüpel weg!" freuten sich die Fans jeweils über die Abgänge der Superstars.

Messi und Neymar sorgen nun außerhalb der Fußballplätze Europas für Furore. Lionel Messi spielt nun für Inter Miami und zeigte zuletzt ein Traum-Debüt in der MLS. Neymar hingegen zog es in den Mittleren Osten, dort läuft der Brasilianer zukünftig für Al-Hilal auf.