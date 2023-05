Real Madrid und der CA Osasuna streiten heute im Pokalfinale um den Copa-del-Rey-Titel. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Real Madrid kämpft heute im Finale der Copa del Rey gegen den CA Osasuna um den ersten Titel der Saison. Ob es den Madrilenen gelingt, könnt Ihr im Liveticker bei SPOX verfolgen.

Real Madrid vs. CA Osasuna: Finale Copa del Rey heute im Liveticker

Vor Beginn: Real Madrid kann die spanische Meisterschaft in dieser Saison eigentlich bereits abhaken. Zwei Niederlagen in den vergangenen drei Ligaspielen machten ein potenzielles Comeback gänzlich zunichte. Dafür läuft es in den Pokalwettbewerben umso besser. Gegen den CA Osasuna kann man heute den ersten Titel der Saison holen.

Vor Beginn: Die Partie im Olimpico de la Cartuja (Sevilla) wird um 22 Uhr angestoßen.

Vor Beginn: Willkommen zum Liveticker des Finalspiels in der spanischen Copa del Rey. Um die Trophäe kämpfen Real Madrid und der CA Osasuna.

© getty Real Madrid kann heute gegen Osasuna den spanischen Pokal gewinnen.

Real Madrid vs. CA Osasuna: Finale Copa del Rey heute im TV und Livestream

DAZN bietet die Partie live und in voller Länge an. Genutzt wird dabei die Übertragung bei Sportdigital FUSSBALL, das zum DAZN-Repertoire gehört. Um 22 Uhr geht der Streamingdienst auf Sendung.

Zugang zu DAZN kann man sich nur mit einem Abonnement verschaffen. Zur Auswahl dabei stehen: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

