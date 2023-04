Atlético Madrid: Präsident Enrique Cerezo pocht auf Rückkehr von João Félix

Atlético Madrids Präsident Enrique Cerezo würde es begrüßen, wenn João Félix wieder zu den Rojiblancos zurückkehrt. Der Stürmer ist derzeit an den FC Chelsea verliehen.

"Er wird einen Platz in der Mannschaft haben, wenn er hierher zurückkommt, ganz sicher", sagte Cerezo in der Radiosendung "El Larguero".

Dennoch könne man nicht sicher sein, wie die Zukunft von Félix aussieht. "Im Fußball kann man nichts als selbstverständlich ansehen."

Der 23-Jährige war im Winter per Leihe zu Chelsea gewechselt und stand abgesehen von seiner Rot-Sperre für drei Partien in der Premier League in jedem Pflichtspiel der Blues auf dem Platz. Dabei gelangen ihm zwei Treffer. Die Blues besitzen dem Vernehmen nach keine Kaufoption.

Allerdings halten sich Gerüchte, dass ein Tauschgeschäft zwischen den beiden Klubs zu einem dauerhaften Wechsel von Félix nach London führen könnte. Bereits im Februar hatte die Marca erstmals berichtet, dass Chelsea Mason Mount für den Portugiesen einzutauschen.

Félix hatte seinen Vertrag in Madrid kurz vor dem Leihgeschäft vorzeitig um ein Jahr bis 2027 verlängert. 2019 war er für rund 127 Millionen Euro von Benfica Lissabon in die spanische Hauptstadt gewechselt.