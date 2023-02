Primera Division: Barcelona fährt nächsten Zu-Null-Sieg ein

Elf Spiele, elf Siege: Der FC Barcelona hat seine beachtliche Serie im neuen Jahr dank eines Arbeitssieges fortgesetzt und die Meisterschaft in der Primera Division weiter fest im Blick. Die Katalanen gewannen am Sonntag das Auswärtsspiel beim FC Villarreal mit Mühe 1:0 (1:0).

Die Mannschaft um Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen hat seit nun 16 Pflichtspielen nicht mehr verloren. 2023 gelangen wettbewerbsübergreifend gar ausschließlich Siege.

Die bislang letzte Niederlage kassierte das Team von Trainer Xavi am 26. Oktober gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München in der Gruppenphase der Champions League (0:3).

Am Sonntagabend sorgte Pedri (18.) auf Vorlage von Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski für das Tor der Gäste, die mit nun elf Punkten Vorsprung auf Rekordmeister Real Madrid an der Spitze stehen. Die Königlichen haben ein Spiel weniger absolviert.

Am Nachmittag feierte Ex-Meister Atlético Madrid im Kampf um einen Champions-League-Platz einen wichtigen Dreier bei Celta Vigo. Memphis Depay erzielte in der 89. Minute das Tor des Tages für die Mannschaft von Trainer Diego Simeone. Zu diesem Zeitpunkt war Atlético nach der Roten Karte gegen Stefan Savic in Unterzahl.