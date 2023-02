FC Barcelona: Last-Minute-Transfer von Julián Araujo wohl wegen 18 Sekunden Verspätung geplatzt

Der Transfer von LA Galaxys Rechtsverteidiger Julián Araujo zum FC Barcelona scheint geplatzt. Die notwendigen Papiere wurden laut Barça-Direktor Mateu Alemany zu spät eingereicht. Nun warten die Katalanen auf eine Entscheidung der FIFA.

"Aufgrund eines Computerfehlers konnte der Deal nicht rechtzeitig vollzogen werden - die Verspätung betrug 18 Sekunden", erklärte Alemany. "Wir müssen abwarten, wie die FIFA entscheidet."

Der FC Barcelona hatte sich mit LA Galaxy auf einen Transfer von Abwehrspieler Araujo verständigt. Der 21-Jährige alte sollte nach Informationen von SPOX und GOAL zunächst bis zum Sommer ausgeliehen werden, anschließend hätten die Blaugrana den Spieler für sieben Millionen Euro fest verpflichten können.

Araujo stammt aus der Barça-Jugend. Er wurde ursprünglich an einer Barcelona-Akademie in Casa Grande, Arizona, ausgebildet. Anschließend konnte er sich in der Talentschmiede La Masia nicht durchsetzen und wechselte schließlich 2018 nach Los Angeles. Dort steht er noch bis 2025 unter Vertrag.