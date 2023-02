Alexander Sörloth erhält kurioses Geschenk von Klub

Alexander Sörloth hat ein besonderes Geschenk von seinem Klub Real Sociedad erhalten. Der Stürmer ist mit acht Saisontreffern der Top-Torschütze seines Vereins.

Für seine Auszeichnung für den Spieler des Monats erhielt der ehemalige Spieler von RB Leipzig nicht etwa einen Pokal, sondern einen Fisch.

Eine kuriose, aber nicht unübliche Honorierung bei San Sebastian. Denn der Hauptsponsor des Tabellendritten von LaLiga ist die baskische Supermarktkette BM, die besonders stolz auf die eigene Fischabteilung ist. Darüber hinaus ist Fisch im Baskenland eine kulinarische Spezialität und ein Kulturgut der Region.

Sörloth ist nicht der erste Profi, dem diese Ehre zuteil wird. Martin Ödegaard, der von 2019 bis 2020 von Real Madrid an den Verein ausgeliehen war, erhielt die Auszeichnung damals ebenfalls.

Sollte Real Sociedad auf Platz drei bleiben, wäre es die fünfte Qualifikation für die Champions League in der Vereinsgeschichte. Zuletzt gelang der Einzug in den Wettbewerb in der Saison 2013/14.