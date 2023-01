Im Finale der spanischen Supercopa trifft Real Madrid auf den FC Barcelona. Doch wer zeigt und überträgt den Clasico live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Am Sonntag, den 15. Januar, duellieren sich Real Madrid und der FC Barcelona im Finale der Supercopa 2022. Der Clasico wird um 20 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Als Austragungsort des Endspiels dient das König-Fahd-Stadion in Riad (Saudi-Arabien). Dort fand schon im vergangenen Jahr das Supercopa-Finale statt.

Am 11. und 12. Januar wurden die Halbfinalpartien in der Supercopa ausgetragen. Das erste Finalticket sicherte sich Real Madrid am vergangenen Mittwoch mit dem Sieg über den FC Valencia. Im Elfmeterschießen setzte sich das Team von Carlo Ancelotti gegen den FC Valencia durch.

Ebenfalls im Elfmeterschießen gewann der FC Barcelona gegen Real Betis. Wer gewinnt den prestigeträchtigen Clasico am kommenden Sonntag?

Wer zeigt / überträgt Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona in der Supercopa live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Finale Supercopa

Finale Supercopa Duell: Real Madrid vs. FC Barcelona

Real Madrid vs. FC Barcelona Datum: 15. Januar

15. Januar Anpfiff: 20 Uhr

20 Uhr Spielort: König-Fahd-Stadion in Riad, Saudi-Arabien

König-Fahd-Stadion in Riad, Saudi-Arabien Übertragung im TV: Sportdigital FUSSBALL

Übertragung im Livestream: DAZN , Sportdigital FUSSBALL

, Liveticker: SPOX

© getty Der FC Barcelona setze sich im Halbfinale der Supercopa im Elfmeterschießen gegen Real Betis Sevilla durch.

Wer zeigt / überträgt Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona in der Supercopa live im TV und Livestream?

Den Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona in der Supercopa zeigt Sportdigital FUSSBALL am Sonntag exklusiv im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender bietet Euch die Möglichkeit das Finale der Supercopa live im linearen TV ab 19.55 Uhr zu sehen. Im Livestream zeigt der Sender den Clasico ebenfalls live und in voller Länge. Diesen findet Ihr in der Sportdigital FUSSBALL Mediathek.

Als DAZN-Kunden könnt Ihr den Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona auch live und vollumfänglich im Livestream sehen. Mit einem DAZN-Abonnement habt Ihr nämlich die Möglichkeit kostenlos auf das Programm von Sportdigital FUSSBALL zuzugreifen.

DAZN bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World gleich drei Abo-Optionen, die zwischen 39,99 und 9,99 Euro im Monat kosten. Hier gibt es alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Paketen. Mit einem DAZN-Abo seht Ihr zudem die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, Handball, Wintersport und noch viele weitere Sporthighlights.

Wer zeigt / überträgt Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona in der Supercopa live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Verteidigt Real Madrid gegen den FC Barcelona den Supercopa-Titel?

Supercopa Espana 2023 im Überblick

Datum Runde Heim Auswärts Ergebnis 11. Januar Halbfinale Real Madrid FC Valencia 4:3 i.E. 12. Januar Halbfinale FC Barcelona Real Betis 6:4 i.E. 15. Januar Finale Real Madrid FC Barcelona

Wer zeigt / überträgt Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona in der Supercopa live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX begleitet für Euch den Clasico in der Supercopa zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona in einem ausführlichen Liveticker. Den Liveticker des Endspiels findet Ihr am Sonntag auf der SPOX-Seite.

Supercopa - Die Gewinner seit 2019

Mit Real Madrid und dem FC Barcelona treffen die beiden Rekordgewinner der Supercopa am Sonntag aufeinander. Insgesamt 25 Titel holten die beiden Mannschaften seit der ersten Austragung 1982. Bis 2018 trat in der Supercopa der spanische Meister gegen den spanischen Pokalsieger an.

Seit 2019 spielen mit den zwei Finalisten der Copa del Rey sowie den beiden bestplatzierten Teams der Liga zwei weitere Vereine um den Titel. Im vergangenen Jahr setzte sich Real Madrid im Finale mit 2:0 gegen Athletic Bilbao durch. Mit einem Sieg im Clasico über den FC Barcelona kann die Mannschaft von Carlo Ancelotti am Sonntag seinen Supercopa-Titel verteidigen.