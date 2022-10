"Madrid mag ihn so sehr": Toni Kroos glänzt im Clásico gegen den FC Barcelona

Toni Kroos spielt im Clásico gegen den FC Barcelona überragend. Dass das Lob eher auf seine Mitspieler fällt, ist ihm ganz recht.

Nach seinem überragenden Auftritt im Clásico ließ Toni Kroos lieber seine Kollegen glänzen. So wie auf dem Platz seit mittlerweile acht Jahren im Trikot von Real Madrid. Der Mittelfeldstratege lenkte die Aufmerksamkeit nach dem 3:1 (2:0) gegen den FC Barcelona auf Fede Valverde, für ihn einer der derzeit besten drei Fußballer weltweit, wie Kroos seinen zehn Millionen Followern schrieb.

Dabei hatte der 32-Jährige selbst gewaltigen Anteil am verdienten Erfolg - und war zu Recht Gesprächsthema nach dem 185. Duell mit dem katalanischen Erzrivalen. Immerhin läuft sein Vertrag im kommenden Sommer aus. Spanische Medien berichteten zuletzt, dass sich Kroos noch nicht entschieden habe, ob er noch einmal bei den Königlichen verlängert. Der Clásico war sein 250. Ligaspiel für Real.

"Er weiß ganz genau, was wir alle denken, ich, seine Teamkollegen, der Klub", sagte Trainer Carlo Ancelotti: "Wir müssen ihn nicht drängen, er ist so klug, und Madrid mag ihn so sehr, egal, welche Entscheidung er trifft: Wir werden glücklich sein."

So glücklich wie nach dem Sieg im Clásico, mit dem Real zurück an die Spitze der spanischen La Liga kletterte. Kroos leitete das 1:0 durch Karim Benzema (12.) mit seiner überragenden Übersicht ein, Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen war nach 637 Minuten ohne Gegentor wieder bezwungen. "Weltklassespieler" Valverde (35.) legte noch vor der Pause nach. "Viel besser!", schrieb die Marca unter ein Jubelbild - Kroos war auf der Titelseite nicht zu sehen.

Reaktionen: "Barça aus Porzellan, unfähig und ohne Seele" © Marca/Twitter/Times 1/15 Am gestrigen Sonntag durfte die Fußball-Welt mit dem spanischen Clasico sowie Liverpool vs. ManCity zwei absolute Top-Spiele an einem Tag genießen. Für Netz und Presse ist das ein gefundenes Fressen. Wir zeigen Euch die besten Reaktionen. © Marca 2/15 Real Madrid vs. FC Barcelona - MARCA: "Es gibt keinen Hebel, mit dem man den Meister stürzt. Madrid überwältigt mit Autorität und etwas Leid am Ende ein Barca, das für seine Zweifel teuer bezahlt. Benzema geht voran und beendet seine Dürre." © AS 3/15 AS: "Hier regiert Madrid. Das Team von Ancelotti gewinnt den Clasico mit einer eher intelligenten als brillanten Leistung gegen ein von seiner Verteidigung ruiniertes Barça. Benzema, Valverde, Rodrygo und Ferran trafen, Kroos war der Boss des Spiels." © Mundo Deportivo 4/15 MUNDO DEPORTIVO: "Ein überlegenes Madrid knockt ein graues Barça aus. Eine weitere Niederlage für Barça in einer tragischen Woche, diesmal in einem Clasico, in dem es nie eine Chance auf den Sieg hatte." © getty 5/15 SPORT: "Ein Barça aus Porzellan und ohne Seele präsentiert sich im Bernabeu unfähig." © Twitter 6/15 "Die aktuell traurigste Person." © Twitter 7/15 "A, B, C und D." © Sun 8/15 FC Liverpool - Manchester City - SUN: "Top of the Klopps! Pep Guardiolas Mannschaft erleidet nach Salahs Siegtreffer die erste Niederlage. Jürgen Klopp wird des Feldes verwiesen." © getty 9/15 GUARDIAN: "Salah glänzt als Klopps taktischer Triumph inmitten seiner Theatralik an der Seitenlinie." © Times 10/15 TIMES: "Mohamed Salah führt den Kampf an, als Liverpool Manchester City aussticht." © Daily Mail 11/15 DAILY MAIL: "Salah bringt den Reds den Sieg im Anfield-Krimi ... während Pep wütet, nachdem Fodens Tor nicht anerkannt wird und Klopp des Feldes verwiesen wird, weil er dem Linienrichter hinterherläuft und ihn anschreit." © Twitter 12/15 "Das Leben findet einen Weg." © Twitter 13/15 "Virgil van Dijk hat an der Anfield Road noch nie ein Spiel mit dem FC Liverpool verloren." © Twitter 14/15 "Thiago will nicht noch einen Haaland, der dann in 20 Jahren den Fußball dominiert." © Twitter 15/15 "Thiago stellt sicher, dass wir keinen Haaland Jr. bekommen"

Von Barcelona und Weltklassestürmer Robert Lewandowski war ebenfalls lange wenig zu sehen, doch es wurde noch einmal spannend. Ferran Torres (83.) brachte Barça heran, mit dem 3:1 durch Rodrygo (90.+1), der per Foulelfmeter traf, war die erste Saisonniederlage der Katalanen jedoch besiegelt.

Real, gab Trainer Xavi zu, sei "reifer gewesen" - auch dank Toni Kroos, der von Präsident Florentino Perez nach dem Spiel ein Jubiläumstrikot geschenkt bekam.