Vinícius Júnior über seine Zukunft bei Real Madrid: "Das Wichtigste sind die gemeinsamen Titel"

Vinícius Júnior hat sich bei Real Madrid in den letzten Jahren zum absoluten Leistungsträger entwickelt. Mit den Königlichen möchte er auch noch in Zukunft erfolgreich sein und viele Titel gewinnen.

"Die einzigen Zahlen, die ich im Kopf habe, sind die der Titel, die ich gewinnen kann. Ich versuche, immer mein Bestes zu geben, um mit den größten Mannschaften der Welt zu gewinnen", sagte der Real-Stürmer im Interview mit SPOX und GOAL.

Dabei möchte sich der Brasilianer immer weiterentwickeln und seine Leistungen bringen. "Die Anzahl der Tore und Assists, natürlich will ich immer gut sein, immer wie in der letzten Saison, aber das Wichtigste ist, was ich auf dem Platz leiste und dass ich alles tue, um meiner Mannschaft zu helfen."

Persönliche Titel, wie etwa die Ballon-d'Or-Auszeichnung, hätten für den 22-Jährigen nur eine sekundäre Bedeutung. "Ich arbeite weiter daran, mich weiterzuentwickeln und Großartiges für mein Team zu leisten, denn das ist das Wichtigste: die gemeinsamen Titel. Wenn wir so gut abschneiden wie in der letzten Saison, werden die guten Einzelspieler den Titel gewinnen."

In den letzten Jahren entwickelte sich Vinícius Júnior kontinuierlich zum Real-Stammspieler. Mittlerweile ist er aus der ersten Elf der Königlichen kaum mehr wegzudenken. "Ich kam mit 18 Jahren hierher, ich hatte gerade angefangen, in der ersten Mannschaft in Brasilien zu spielen, und hierher zum größten Verein der Welt zu kommen, wo es schwierig ist, zu spielen, und mit dieser Fangemeinde."

Im Laufe der Zeit habe er sich aber an den Alltag und das hohe Tempo bei den Madrilenen gewöhnt. "Ich habe ich mich jeden Tag verbessert, und jetzt bin ich in Bestform, und ich hoffe, dass ich hier nicht aufhöre und mich weiter entwickle, um große Dinge zu tun."