Real Madrid vs. FC Barcelona, Übertragung: El Clasico heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Spanien kommt es heute zum Spiel der Spiele: El Clasico! Wo Ihr das Duell von Real Madrid und dem FC Barcelona im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Spannender könnte die Ausgangslage vor dem ersten Pflichtspiel-Clasico der Saison nicht sein: der FC Barcelona führt La Liga nach acht Partien mit 22 Zählern an, Real Madrid folgt punktgleich auf Rang zwei. Wer das heutige Duell für sich entscheidet, kann also ein paar Zähler zwischen sich und den ewigen Rivalen bringen.

Und wie sieht die Formkurve der beiden Teams aus? Sowohl in der Liga als auch in der Champions League hat Madrid mit je einem Remis kürzlich Punkte gelassen, der Hauptstadtklub hat sich in der Königsklasse dennoch bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Ganz anders sieht die Lage bei Barca aus: die Katalanen haben zwei Partien im höchsten europäischen Wettbewerb verloren - durch das 3:3 gegen Inter Mailand am Mittwoch sind sie kurz davor, aus dem Wettbewerb auszuscheiden.

Das Hinspiel zwischen Madrid und Barcelona wird im Heimstadion der Königlichen ausgetragen, dem Santiago Bernabéu. Ab 16.15 Uhr geht es dort heute zur Sache.

Real Madrid vs. FC Barcelona, Übertragung: El Clasico heute live im TV und Livestream

Die schlechten Nachrichten vorab: im Free-TV wird El Clasico heute leider nicht übertragen. Die gute Nachricht: DAZN streamt die Partie live und in voller Länge, der Streamingdienst hat in dieser Saison nämlich die Rechte an allen Spielen der Primera Division. Ab 15.55 Uhr könnt Ihr dort einschalten, das Team besteht aus Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Jan Platte und Experte Jonas Hummels.

Real Madrid vs. FC Barcelona, Übertragung: El Clasico heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Das Freundschaftsspiel in der Saisonvorbereitung konnte der FC Barcelona für sich entscheiden.

Real Madrid vs. FC Barcelona, Übertragung: El Clasico heute im Liveticker bei SPOX

Wie gewohnt sind auch wir von SPOX wieder mit von der Partie. Schaut einfach in unserem Liveticker vorbei, um keine Aktion zu verpassen.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.

La Liga, Real Madrid vs. FC Barcelona: Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Mendy, Alaba, Rüdiger, Carvajal - Modric, Tchouaméni, Kroos - Júnior, Benzema, Valverde

Courtois - Mendy, Alaba, Rüdiger, Carvajal - Modric, Tchouaméni, Kroos - Júnior, Benzema, Valverde FC Barcelona: Ter Stegen - Alba, Garcia, Piqué, Balde - Pedri, Busquets, Gavi - Dembélé, Lewandoski, Raphinha

© getty Toni Kroos und Real Madrid sind vor dem Clasico punktgleich mit dem FC Barcelona.

Real Madrid vs. FC Barcelona, Übertragung: Wichtigste Infos

Be gegnung: Real Madrid vs. FC Barcelona

Real Madrid vs. FC Barcelona Wettbewerb: La Liga

La Liga Spieltag: 9

9 Datum: 16. Oktober 2022

16. Oktober 2022 Anstoß: 16.15 Uhr

16.15 Uhr Ort: Santiago Bernabéu, Madrid

Santiago Bernabéu, Madrid TV: -

Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Primera Division: Die Tabelle am 9. Spieltag