FC Barcelona: So steht es um Xavis Job

Nach dem vorzeitigen Aus in der Champions League herrscht beim FC Barcelona nun offenbar Klarheit um Trainer Xavi und dessen Zukunft. Laut der spanischen Mundo Deportivo gibt es bei Barça derzeit keine Diskussionen um die Klublegende.

Demnach habe der Verein "maximales Vertrauen" in den 42-Jährigen. Barças Klubbosse sehen dem Bericht zufolge Xavi keineswegs als einen der Hauptgründe für das frühe Aus in der Champions League.

Zuletzt heizte Xavi selbst noch die Trainerdiskussionen bei den Katalanen an. "Wenn ich keine Titel gewinne, kommt ein anderer Trainer", betonte die Barça-Legende und unterstrich: "Ich will kein Problem für Barcelona sein."

In der Liga hingegen sieht es für die Blaugrana deutlich rosiger aus. So steht man mit 28 Zählern auf dem zweiten Platz, nur drei Punkte hinter dem Erzrivalen Real Madrid. Für Xavi und seine Mannschaft rückt der Gewinn der Meisterschaft somit nun in den Fokus.

