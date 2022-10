Es ist soweit, El Clasico steht vor der Tür! Wie Ihr das Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona heute im TV und Livestream seht? Die Antwort gibt's hier.

Zumindest der Stand in der Primera Division verspricht eine enge Partie, Real Madrid und der FC Barcelona befinden sich aktuell punktgleich in den Rollen der Verfolger und des Tabellenführers. Bislang sind die beiden Traditionsklubs noch ungeschlagen, je einmal haben sie lediglich Remis gespielt.

In der Königsklasse hingegen ist die Diskrepanz ein wenig größer - allerdings zugunsten von Real. Während Madrid in Gruppe F bereits vorzeitig das Ticket für das Achtelfinale gezogen hat, ist Barca nach dem 3:3 gegen Inter Mailand am Mittwoch kurz vor dem Ausscheiden. Den Probelauf vor Saisonbeginn haben die Katalanen 1:0 für sich entschieden.

Der erste Clasico der Pflichtspielsaison steigt heute im Santiago Bernabéu in Spaniens Hauptstadt, Madrid. Der Anstoß ist für 16.15 Uhr angesetzt.

El Clasico live im Free-TV? So seht Ihr Real Madrid vs. FC Barcelona heute im TV und Livestream

Nun also zur Beantwortung der wichtigsten Frage: könnt Ihr El Clasico im Free-TV sehen? Die Antwort lautet nein. Auch in diese Saison hat sich nämlich der Streamingdienst DAZN die Rechte an Spaniens oberster Spielklasse geschnappt. Ein Dreiköpfiges Team schickt DAZN heute vor die Kamera: Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Jan Platte und Experte Jonas Hummels. Los geht's um 15.55 Uhr mit den Vorberichten.

© getty Real Madrid und der FC Barcelona sind in La Liga aktuell punktgleich.

La Liga, Real Madrid vs. FC Barcelona: El Clasico heute im Liveticker

Falls Ihr El Clasico lieber in Schriftform verfolgen möchtet, könnt Ihr das wie gewohnt bei uns tun. Wir geben in unserem Ticker minütlich Updates!

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.

La Liga, Real Madrid vs. FC Barcelona: Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Mendy, Alaba, Rüdiger, Carvajal - Modric, Tchouaméni, Kroos - Júnior, Benzema, Valverde

Courtois - Mendy, Alaba, Rüdiger, Carvajal - Modric, Tchouaméni, Kroos - Júnior, Benzema, Valverde FC Barcelona: Ter Stegen - Alba, Garcia, Piqué, Balde - Pedri, Busquets, Gavi - Dembélé, Lewandoski, Raphinha

© getty Im Testspiel vor der Saison ging es bereits ordentlich zur Sache.

Primera Division, Real Madrid vs. FC Barcelona im TV und Livestream: Wichtigste Infos

