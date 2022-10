Heute steigt in Madrid der erste Clásico der Saison. Beim Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona werden die Katalanen ein Sondertrikot mit einem speziellen Logo tragen. SPOX erklärt Euch, was es damit auf sich hat.

In Spanien gibt es kein prestigeträchtigeres Spiel als den El Clásico, wenn sich die zwei historisch erfolgreichsten Teams des Landes, Real Madrid und der FC Barcelona, gegenüberstehen. Am heutigen Sonntag, den 16. Oktober, ist es in dieser Saison zum ersten Mal soweit, im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid treffen der Tabellenführer aus Barcelona und der Tabellenzweite aus Madrid um 16.15 Uhr aufeinander.

Beide Klubs waren zuvor in der Woche bereits in der Champions League im Einsatz. Während die Madrilenen in der letzten Minute noch ein 1:1 gegen Shakhtar Donezk über die Ziellinie retten konnten, trennten sich die Katalanen gegen Inter Mailand mit einem 3:3-Unentschieden. Beide holten also jeweils einen Punkt - mit dem Unterschied, dass Real in der Gruppe F bereits vier Punkte Vorsprung auf den Zweiten RB Leipzig hat, Barça als Dritter der Gruppe C hingegen sogar kurz vor dem Champions-League-Aus steht. Nichtsdestotrotz wird heute ein Duell auf Augenhöhe erwartet.

© getty Der FC Barcelona spielt beim heutigen Clásico gegen Real Madrid mit einem Sondertrikot.

So ein besonderes Spiel bringt oft auch besondere Aktionen mit sich, so wird der FC Barcelona heute gegen die Königlichen in einem Sondertrikot auflaufen. Vor allem das Logo auf dem Bauch sticht dabei heraus.

Im Folgenden erklärt Euch SPOX das besondere Logo genauer.

Barça mit besonderen Logo im Clásico: Was bedeutet das Logo auf dem Trikot des FC Barcelona gegen Real Madrid?

Viel anders als üblich ist das Barça-Trikot im Endeffekt nicht. Es behält die blau-roten Vereinsfarben, Wappen und Nike-Zeichen bleiben ebenfalls gleich. Nur anstelle des Logos von Hauptsponsor Spotify wird eine Eule aufs Dress gedruckt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um irgendeine Eule, es ist nämlich das Logo des weltberühmten Rappers Drake. Doch was hat Drake mit dem FC Barcelona und Fußball überhaupt zu tun? Grund dafür, dass das Logo des Kanadiers das Barcelona-Trikot zieren darf, ist der Fakt, dass er als erster Künstler 50 Milliarden Streams bei Spotify erreicht hat - ein Riesenerfolg, für den er nun geehrt werden soll.

Barça mit besonderen Logo im Clásico: Das Spiel gegen Real Madrid live im TV und Livestream

Die Primera Division zählt zum Livestream-Repertoire von DAZN dazu, weswegen es der Streamingdienst ist, der Real Madrid gegen Barcelona heute live überträgt. Die Vorberichterstattung zum Topspiel beginnt um 15.55 Uhr. Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Jan Platte und Experte Jonas Hummels begleiten Euch durch das Spiel.

Außerdem wird bei DAZN auch eine Vielzahl anderer Fußballwettbewerbe und Sportarten übertragen. Damit sind Spiele der Bundesliga, Champions League, Ligue 1, Serie A sowie Sportarten wie Handball, Darts, Tennis, Motorsport, Radsport, Wrestling, MMA und Boxen gemeint.

Wer dies alles abrufen möchte, braucht ein Abonnement, das im Monat 29,99 Euro und im Jahr 274,99 Euro kostet.

Barça mit besonderen Logo im Clásico: Das Spiel gegen Real Madrid live im TV und Livestream - Das Topspiel im Liveticker

Noch dazu könnt Ihr den Clásico auch im Liveticker mitverfolgen. Diesen bietet SPOX auf seiner Website an, so bleibt Ihr stets auf dem Laufenden, was das Geschehen auf dem Rasen in Madrid betrifft.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.

Barça mit besonderen Logo im Clásico: Was bedeutet das Logo auf dem Trikot des FC Barcelona gegen Real Madrid? Wichtigste Infos zum Spiel

Begegnung: Real Madrid vs. FC Barcelona

Real Madrid vs. FC Barcelona Wettbewerb: Primera Division

Primera Division Spieltag: 9

9 Datum: 16. Oktober 2022

16. Oktober 2022 Anstoß: 16.15 Uhr

16.15 Uhr Ort: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

