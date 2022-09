FC Barcelona setzt kommende Saison wohl auf weiße Auswärtstrikots

Der FC Barcelona plant offenbar eine Trikot-Revolution. Laut der spanischen Zeitung Sport wollen die Katalanen in der kommenden Saison auswärts komplett in weißen Jerseys spielen.

Diese Entscheidung habe der Vorstand um Präsident Joan Laporta bereits vor einigen Monaten getroffen.

Die Farbauswahl ist dabei nicht unumstritten, schließlich ist Weiß die traditionelle Farbe von Barças Erzrivalen Real Madrid. Allerdings sind bei den Königlichen die Heimtrikots weiß gehalten, Barcelona wird auch künftig zu Hause in den traditionellen blau-roten Trikots auflaufen.

Weiße Trikots sind in der Geschichte der Katalanen keine Neuheit, in den 1970er-Jahren liefen die Blaugrana öfters so auf, bereits 1952 gewann der Klub den damaligen Latin Cup in weißen Shirts. Der Klub, so heißt es in dem Bericht, sei davon überzeugt, dass das neue Auswärtstrikot ein Verkaufsschlager werden wird.