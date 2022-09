Atletico Madrid hält an kuriosem Vorgehen bei Antoine Griezmann fest

Antoine Griezmann war beim 2:1-Sieg von Atletico Madrid in der Champions League gegen den FC Porto mit seinem Siegtor in der 101. Minute der gefeierte Held. Dabei hielten die Spanier an ihrem kuriosen Umgang mit den Einsatzzeiten des Franzosen fest.

62. Minute, 62. Minute, 64. Minute, 63. Minute und gegen Porto 61. Minute: Das sind die Zeitpunkte, zu denen Griezmann in der laufenden Saison bei Atletico eingewechselt wurde.

Bereits in den vergangenen Wochen gab es Berichte, wonach der 31-jährige Stürmer, der vom FC Barcelona an Atletico ausgeliehen ist, aufgrund einer Klausel nicht länger zum Einsatz kommen darf. Andernfalls greife eine Kaufpflicht, die die Madrilenen dazu zwingen würde, Griezmann nach dieser Saison fest zu verpflichten.

Nach Informationen von SPOX und GOAL sind diese Berichte grundsätzlich richtig. Im Detail geht es darum, dass die Kaufpflicht über maximal 40 Millionen Euro greift, wenn Griezmann mindestens 50 Prozent der Pflichtspiele für die Mannschaft von Trainer Diego Simeone absolviert.

Als ein absolviertes Spiel gilt eine Partie allerdings nur, wenn der Angreifer in der Startformation oder mindestens 45 Minuten auf dem Platz steht. Andernfalls wird die Partie nicht gewertet.

Atletico möchte die Kaufoption nicht ziehen, Griezmann aber gleichzeitig möglichst häufig einsetzen. "Du kennst mich jetzt seit zehn Jahren: Ich bin ein Mann des Klubs und werde es immer sein", antwortete Simeone kürzlich vielsagend auf die Frage eines Journalisten, ob er vom Verein die Anweisung erhalten habe, Griezmann entsprechend der Klausel mit Bedacht einzusetzen.

© getty Antoine Griezmann wird bei Atletico bisher nur eingewechselt.

FC Barcelona vom Vorgehen Atleticos nicht begeistert

Der FC Barcelona, wo Griezmann noch bis 2024 unter Vertrag steht, ist über das Vorgehen von Atletico alles andere als begeistert. Die Katalanen haben fest damit geplant, den Mann aus Macon im kommenden Sommer endgültig von der Gehaltsliste zu bekommen.

Bleibt Atletico bei seiner Griezmann-Linie, wird das aber nicht gelingen. Barca hat deshalb seine Rechtsabteilung mit der Angelegenheit betraut. Diese soll im Auge behalten, ob Atletico im Umgang mit Griezmann gegen die abgeschlossenen Verträge verstößt.

In der laufenden Saison wurde Griezmann, der bereits von 2014 bis 2019 für die "Rojiblancos" spielte, bisher viermal in der Liga und einmal in der Königsklasse eingewechselt. Er erzielte dabei drei Tore.