Lewandowski & Co. im Wartestand: Was es mit den Spieler-Registrierungen bei Barca auf sich hat

Nach aktuellem Stand darf der FC Barcelona beim Ligaauftakt am kommenden Wochenende seine Neuzugänge um Robert Lewandowski nicht einsetzen. Warum das so ist, erklärt SPOX in den folgenden Fragen und Antworten.

An diesem Wochenende beginnt in der höchsten spanischen Klasse, LaLiga, die Saison 2022/23. Nach einer sportlich und finanziell desaströsen Vorsaison will der FC Barcelona mit zahlreichen Neuzugängen wieder die Vorherrschaft von Real Madrid brechen.

Um dieses Ziel zu erreichen, kaufte Barca in diesem Sommer kräftig ein. Für Andreas Christensen (FC Chelsea), Franck Kessie (AC Mailand), Raphinha (Leeds United), Jules Kounde (FC Sevilla) und Robert Lewandowski (Bayern München) gab der Klub insgesamt 153 Millionen Euro aus. Hinzu kommen die sicher nicht kleinen Gehälter der fünf neuen Stars. An weiteren Neuzugängen soll gearbeitet werden.

Ob diese im ersten Saisonspiel gegen den FC Villarreal mitwirken können, ist fraglich. Stand jetzt sind sie nicht bei der Liga registriert. Warum das so ist, und wie die finanzielle Situation bei den Katalanen ist, erklärt SPOX in den folgenden Fragen und Antworten.

Was hat es mit den Spieler-Registrierungen in LaLiga auf sich?

In LaLiga darf jedes der 20 Teams 25 Spieler registrieren, die dann am regulären Spielbetrieb teilnehmen können. Seit 2013 sind alle Mannschaften an eine Gehaltsobergrenze gebunden. Das sogenannte Financial Fairplay richtet sich nach bestimmten Regeln. Abhängig vom gemeldeten Vereinsbudget wird den Vereinen eine bestimmte Grenze für die Erfassung der Bruttogehälter und der möglichen Abschreibungsquote des gesamten Kaders im Laufe einer Saison zugewiesen.

Bei Überschreitung der Obergrenze sind die Vereine in ihren Möglichkeiten, neue Spieler in den Kader aufzunehmen, eingeschränkt. Dann müssen sie neue Geldquellen, beispielsweise durch zusätzliches Sponsoring oder Spielerverkäufe, erschließen.

Zwei Mega-Flops sind Topverdiener! Die Gehälter der Barca-Stars © imago images 1/33 Jules Kounde ist der nächste Top-Transfer des FC Barcelona. Der Verteidiger steigt gleich sehr weit oben in der Gehaltsstruktur der Katalanen ein. Doch wie sieht diese eigentlich aus? © imago images 2/33 FC Barcelona Latest News hat eine Liste mit den Brutto-Gehältern der Katalanen erstellt. Eine kleine Überraschung: Robert Lewandowski springt nicht auf Platz 1! Wir zeigen Euch die komplette Liste. 3/33 Platz 31 – GAVI: 2.612 Euro Wochengehalt | 135.874 Euro Jahresgehalt © imago images 4/33 Platz 30 – ALEJANDRO BALDE: 4.156 Euro Wochengehalt | 216.163 Euro Jahresgehalt © imago images 5/33 Platz 29 – MOUSSA WAGUE: 10.570 Euro Wochengehalt | 549.673 Euro Jahresgehalt © imago images 6/33 Platz 28 – NICO: 11.877 Euro Wochengehalt | 617.610 Euro Jahresgehalt © imago images 7/33 Platz 27 – INAKI PENA: 14.252 Euro Wochengehalt | 741.132 Euro Jahresgehalt © imago images 8/33 Platz 26 – ALEX COLLADO: 17.815 Euro Wochengehalt | 926.415 Euro Jahresgehalt © imago images 9/33 Platz 25 – OSCAR MINGUEZA: 22.566 Euro Wochengehalt | 1.173.459 Euro Jahresgehalt © imago images 10/33 Platz 24 – LUUK DE JONG: 29.692 Euro Wochengehalt | 1.544.025 Euro Jahresgehalt © imago images 11/33 Platz 23 – PEDRI: 38.006 Euro Wochengehalt | 1.976.352 Euro Jahresgehalt © imago images 12/33 Platz 22 – RONALD ARAUJO: 41.569 Euro Wochengehalt | 2.161.635 Euro Jahresgehalt © imago images 13/33 Platz 21 – ERIC GARCIA: 60.573 Euro Wochengehalt | 3.149.812 Euro Jahresgehalt © imago images 14/33 Platz 20 – SERGINO DEST: 76.013 Euro Wochengehalt | 3.952.705 Euro Jahresgehalt © imago images 15/33 Platz 18 – MARTIN BRAITHWAITE: 116.395 Euro Wochengehalt | 6.052.580 Euro Jahresgehalt © imago images 16/33 Platz 18 – NETO: 116.395 Euro Wochengehalt | 6.052.580 Euro Jahresgehalt © imago images 17/33 Platz 17 – GERARD PIQUE: 122.334 Euro Wochengehalt | 6.361.385 Euro Jahresgehalt © imago images 18/33 Platz 16 – FERRAN TORRES: 130.648 Euro Wochengehalt | 6.793.712 Euro Jahresgehalt 19/33 Platz 15 – MARC-ANDRE TER STEGEN: 167.467 Euro Wochengehalt | 8.708.303 Euro Jahresgehalt © imago images 20/33 Platz 14 – MEMPHIS DEPAY: 187.658 Euro Wochengehalt | 9.758.241 Euro Jahresgehalt © imago images 21/33 Platz 13 – SERGI ROBERTO: 194.784 Euro Wochengehalt | 10.128.807 Euro Jahresgehalt © imago images 22/33 Platz 12 – PIERRE-EMERICK AUBEMEYANG: 219.482 Euro Wochengehalt | 11.413.087 Euro Jahresgehalt © imago images 23/33 Platz 10 – RAPHINHA: 239.401 Euro Wochengehalt | 12.448.830 Euro Jahresgehalt © imago images 24/33 Platz 10 – JULES KOUNDE: 239.401 Euro Wochengehalt | 12.448.830 Euro Jahresgehalt © imago images 25/33 Platz 9 – FRANCK KESSIE: 259.319 Euro Wochengehalt | 13.484.572 Euro Jahresgehalt © imago images 26/33 Platz 8 – OUSMANE DEMBELE: 263.340 Euro Wochengehalt | 13.693.712 Euro Jahresgehalt © imago images 27/33 Platz 7 – ANSU FATI: 267.171 Euro Wochengehalt | 13.892.894 Euro Jahresgehalt © imago images 28/33 Platz 6 – MIRALEM PJANIC: 299.154 Euro Wochengehalt | 15.556.058 Euro Jahresgehalt © imago images 29/33 Platz 5 – SAMUEL UMTITI: 312.368 Euro Wochengehalt | 16.243.148 Euro Jahresgehalt © imago images 30/33 Platz 4 – ROBERT LEWANDOWSKI: 359.101 Euro Wochengehalt | 18.673.245 Euro Jahresgehalt © imago images 31/33 Platz 3 – JORDI ALBA: 398.937 Euro Wochengehalt | 20.744.729 Euro Jahresgehalt © imago images 32/33 Platz 2 – SERGIO BUSQUETS: 421.345 Euro Wochengehalt | 21.909.940 Euro Jahresgehalt © imago images 33/33 Platz 1 – FRENKIE DE JONG: 558.665 Euro Wochengehalt | 29.050.589 Euro Jahresgehalt

Wie ist die Lage beim FC Barcelona hinsichtlich der Spieler-Registrierungen?

Die finanzielle Situation beim FC Barcelona ist verheerend. Präsident Joan Laporta sprach bei seinem Amtsantritt im März 2021 von "451 Millionen Euro Nettoschulden und 1,35 Milliarden Euro Bruttoschulden".

Im März dieses Jahres gab die Liga bekannt, dass sich der FC Barcelona mit 144 Millionen Euro über der veranschlagten Gehaltsobergrenze von 97 Millionen Euro befindet. "Diese Zahl ergibt sich aus der Differenz zwischen den tatsächlichen Verlusten des Klubs und den von LaLiga im Mai 2021 geschätzten", sagte Liga-Generaldirektor Javier Gomez gegenüber der Mundo Deportivo.

Das Budgetdefizit verhindert momentan, dass die neuen Spieler registriert werden können. Um diesen Zustand zu ändern und die Gehaltsobergrenze zu steigern, muss der Verein seine Schulden reduzieren. Dazu wurde bereits einiges unternommen.

So machte der Verein beispielsweise durch den Verkauf von zehn Prozent seiner LaLiga-Fernsehrechte an die globale Investmentfirma Sixth Street einen Kapitalgewinn von 267 Millionen Euro. Im Juli wurden weitere 15 Prozent an Sixth Street veräußert. Dadurch erzielte Barca insgesamt Einnahmen in Höhe von 667 Millionen Euro.

Die Summe ist laut dem spanischen Radiosender Cope aber strittig. So soll Sixth Street nur 517 Millionen gezahlt haben, den Rest Barcelona selbst, weshalb die Liga nur Einnahmen von 517 Millionen Euro akzeptiert - und dem Verein 150 Millionen Euro zur Erfüllung des Financial Fairplay und der Registrierung der neuen Spieler fehlt.

Was ist das Worst-Case-Szenario?

Erfüllt der FC Barcelona in den nächsten Tagen nicht das Financial Fairplay, könnte das weitreichende Folgen haben.

Zum einen könnten die Neuzugänge nicht registriert werden, zum anderen drohen dem Verein seitens der Liga ein Punktabzug und auch eine Geldstrafe.

Was sagen die Klub-Verantwortlichen?

Präsident Laporta äußerte sich zuletzt optimistisch, dass der Verein die Auflagen der Liga erfüllen wird, und die neuen Spieler registriert werden und somit zum Saisonauftakt auflaufen können.

"Wir haben daran gearbeitet, alle zu registrieren. Wir haben hart und produktiv daran gearbeitet, die Anforderungen zu erfüllen. Sollte es erforderlich sein, noch mehr Dinge zu unternehmen, werden wir das tun. Es ist eine Entscheidung, die LaLiga treffen muss", sagte er bei der Vorstellung von Robert Lewandowski am vergangenen Freitag.

Welche Spieler sollen noch gehen?

Um die noch erforderlichen Millionen einzusparen, sollen den FC Barcelona in den nächsten Tagen noch einige Stars verlassen.

In erster Linie wird dabei an Frenkie de Jong gedacht. Für den niederländischen Nationalspieler erhofften sich die Katalanen Transfereinnahmen von 80 Millionen Euro oder mehr. Doch daraus wird nun wohl nichts mehr. Laut Laporta will de Jong beim FC Barcelona bleiben. "Er hat Angebote, aber wir wollen, dass er bleibt. Er will auch bleiben", sagte Laporta der Mundo Deportivo. Der Verein fordert de Jong und weitere Spieler des aktuellen Kaders aber dazu auf, auf Gehalt zu verzichten - und droht im Falle des Niederländers offenbar sogar mit Klage.

Weitere Verkaufskandidaten sind Memphis Depay, Samuel Umtiti und Martin Braithwaite. An die beiden Letztgenannten richtete Laporta eine unmissverständliche Botschaft. "Sie haben Vertrag, aber sie haben verstanden, dass der Trainer nicht mit ihnen rechnet. Sie wissen, dass es Zeit ist zu gehen", sagte der Präsident bei ESport3.