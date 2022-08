Frenkie de Jong und der FC Barcelona: Fragen und Antworten - wie realistisch ist das Bayern-Gerücht?

Die Causa Frenkie de Jong bestimmt seit Wochen die Schlagzeilen. Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona steht im Zentrum etlicher Transfergerüchte - und das obwohl der 25-Jährige eigentlich gar nicht wechseln will. Aber warum eigentlich? Und wie realistisch sind die jüngsten Spekulationen um einen Wechsel zum FC Bayern München? SPOX und GOAL beantworten die wichtigsten Fragen.

FC Barcelona: Worum geht es im Konflikt mit Frenkie de Jong?

Der Beziehungsstatus zwischen Frenkie de Jong und dem FC Barcelona lässt sich aktuell mit einem Wort treffend beschreiben: kompliziert. Eigentlich wollen beide Seiten offiziell gar keine Trennung. "Er hat Angebote, aber wir wollen, dass er bleibt, und er will auch bleiben", sagte Barça-Präsident Joan Laporta vor dem Saisonstart Anfang August der Mundo Deportivo.

Doch die Katalanen belasten Schulden in Milliardenhöhe. Seit 2013 sind in der spanischen LaLiga alle Teams an eine Gehaltsobergrenze gebunden, diese wird gemessen am jeweiligen Budget pro Klub individuell festgelegt. Aufgrund der verheerenden finanziellen Situation sind Barça enge Grenzen gesetzt. Erst kurz vor Saisonstart gelang es, durch den Verkauf von Klub-Eigentum neue Geldquellen zu erschließen, um Star-Neuzugang Robert Lewandowski vom FC Bayern München für den Spielbetrieb registrieren zu können. Bei Jules Koundé gelang dies immer noch nicht.

Um den finanziellen Spielraum zu erweitern, war auch ein Verkauf von de Jong in den vergangenen Wochen immer wieder ein Thema - trotz der Treuebekundungen. Der Fall nahm mitunter drastische Züge an.

Laut The Athletic drohte Barça dem Spieler mit Klage, weil de Jongs aktueller Vertrag unter dem damaligen Vorstand unter "kriminellen Handlungen" zustande gekommen sein soll. De Jong soll sich laut Mundo Deportivo ebenfalls juristischen Beistand geholt haben.

Frenkie de Jong: Was hat es mit dem Vertrag bei Barça auf sich?

De Jong wechselte im Sommer 2019 von Ajax Amsterdam für 86 Millionen Euro Ablöse nach Barcelona. Am 20. Oktober 2020 unterschrieb der 44-malige niederländische Nationalspieler unter dem damaligen Barça-Präsidenten Josep Bartomeu einen neuen Vertrag bis 2026.

Zwar verzichtete de Jong während der Corona-Pandemie auf Teile seines Gehalts, der neue Deal sicherte ihm dafür aber bis 2026 deutliche Gehaltserhöhungen zu. Dass Barça de Jong mit einer Klage drohte, sah der Mittelfeldspieler als Teil einer Verleumdungskampagne.

Öffentliche Unterstützung erhielt der 25-Jährige unter anderem von England-Idol Gary Lineker. "Ich fühle ein bisschen mit Frenkie. Er wurde in der ganzen Sache ein bisschen wie ein Stück Fleisch behandelt - und das aus Gründen, auf die er keinen Einfluss hatte", sagte Lineker kürzlich bei LaLiga-TV. Auch Ex-HSV-Star Rafael van der Vaart schlug sich auf die Seite seines niederländischen Landsmanns und unterstellte Barça "Mafiamethoden".

De Jong: Was sind die neuesten Entwicklungen in der Causa?

Am Dienstag wurde auch der FC Bayern mit de Jong in Verbindung gebracht. Der Barça-nahe Journalist Gerard Romero behauptet zumindest, dass die Münchner über eine Verpflichtung des Mittelfeldstars ernsthaft nachdenken.

Vorbild soll demnach das Leihgeschäft von Philippe Coutinho vor drei Jahren sein. Damals zahlten die Bayern 8,5 Millionen Euro Leihgebühr, verzichteten aber anschließend auf die nicht verpflichtende Kaufoption.

Frenkie de Jong im Steckbrief

Name: Frenkie de Jong Geburtstag: 12. Mai 1997 Geburtsort: Arkel Nationalität: Niederlande Körpergröße: 1,80 Meter Starker Fuß: rechts Position: zentrales Mittelfeld Vereine: Willem II Tilburg, Ajax Amsterdam, FC Barcelona

FC Bayern: Wie realistisch ist ein Wechsel von Frenkie de Jong?

Akuter Bedarf besteht bei den Bayern im zentralen Mittelfeld trotz der längeren Verletzung von Leon Goretzka eigentlich nicht. Joshua Kimmich gilt ohnehin als gesetzt und auch Marcel Sabitzer stärkte nach einer guten Vorbereitung seine Position.

Zudem investierten die Bayern schon 18,5 Millionen Euro in die Verpflichtung von Ryan Gravenberch, der von Ajax Amsterdam kam. Der zeitweise bei den Bayern als weitere Mittelfeld-Verstärkung gehandelte Konrad Laimer bleibt nun aller Voraussicht nach bei seinem Klub RB Leipzig.

De Jong soll laut Sky in diesem Sommer kein Thema beim deutschen Rekordmeister sein. Ein Wechsel noch bis zur Schließung des Transferfensters am 1. September gilt demnach als ausgeschlossen.

Welche Optionen hat Frenkie de Jong noch?

Manchester United wurde zuvor als heißeste Option für de Jong angesehen, da im Sommer Erik ten Hag als Coach bei den Red Devils übernahm. Der Niederländer trainierte de Jong schon bei Ajax und soll in ihm einen Schlüsselspieler für sein System sehen.

Allerdings schloss United mit der Verpflichtung von Casemiro, der für 72 Millionen Euro von Real Madrid kam, eine Baustelle im Mittelfeld. Die Sport berichtet, dass bis zur Schließung des Transferfensters dennoch ein United-Angebot für de Jong bei Barça eingehen könnte. Auch der FC Chelsea wurde zeitweise als mögliches Ziel de Jongs genannt.

Aktuell ist der Mittelfeldspieler im Kader von Trainer Xavi ungeachtet der Turbulenzen um seine Person fester Bestandteil. Beim 0:0 zum Saisonauftakt gegen Rayo Vallecano wurde er nach einer Stunde eingewechselt. Beim 4:1-Sieg bei Real Sociedad San Sebastián stand de Jong in der Startelf und wurde in der 85. Minute ausgewechselt.

