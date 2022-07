FC Barcelona: Xavi plant offenbar ohne Stürmer Memphis Depay

Memphis Depay hat beim FC Barcelona keine Zukunft mehr. Dies hat ihm Trainer Xavi in einem persönlichen Gespräch wohl mitgeteilt.

Nach der Ankunft von Robert Lewandowski ist die Zeit von Memphis Depay beim FC Barcelona offenbar abgelaufen. Einem Bericht der spanischen Zeitung AS zufolge hat Barca-Trainer Xavi dem 28 Jahre alten Stürmer in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass dieser in den Planungen des Coaches keine Rolle mehr spielt.

Nach den Transfers von Lewandowski und dem Brasilianer Raphinha ist Barcelona in der Offensive stark besetzt. Zu den beiden Neulingen gesellen sich auch noch Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Ousmane Dembele und Ansu Fati. Für Depay ist in diesem Ensemble kein Platz mehr, obwohl der Niederländer mit wettbewerbsübergreifend 13 Toren bester Barca-Torschütze der vergangenen Saison war - gemeinsam mit Aubameyang.

Memphis Depay: Von Barcelona zurück nach Manchester?

Um die Gehaltskosten weiter zu reduzieren, soll Depay ebenso wie einige andere Spieler in den kommenden Wochen abgegeben werden. Bei Depay, der erst im Vorjahr von Olympique Lyon gekommen war, ist Barca dem Bericht zufolge ab einer Ablösesumme von 20 Millionen Euro gesprächsbereit. Sein Vertrag läuft noch bis 2023. Ein Abgang des Offensivspielers würde auch Lewandowski helfen: Aktuell besetzt Depay noch dessen angestammte Rückennummer '9'.

Wohin es den Offensiv-Allrounder ziehen könnte, ist noch offen. Zuletzt wurde Manchester United als Interessent genannt. Bei den Red Devils hatte Depay bereits von Sommer 2015 bis Januar 2017 gespielt, konnte die Erwartungen damals aber nicht erfüllen. Erst bei Lyon und nach der Versetzung vom Flügel ins Sturmzentrum blühte er so richtig auf. Bei United würde er auf seinen Landsmann Erik ten Hag als Trainer treffen.