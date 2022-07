FC Barcelona: Memphis Depay soll verkauft werden

Der FC Barcelona will sich von Stürmer Memphis Depay trennen. Die spanische As schreibt, die Verantwortlichen hätten sich gemeinsam mit Trainer Xavi entschieden, einen Verkauf des niederländischen Nationalspielers in diesem Sommer anzustreben. Dies sei Depay und dessen Beratern in der vergangenen Woche bereits mitgeteilt worden.

Grund dafür ist die personelle Lage in der Offensive der Blaugrana. Bei Ousmane Dembele ist man laut Präsident Joan Laporta "optimistisch", den ausgelaufenen Vertrag doch noch zu verlängern. Zudem soll Flügelstürmer Raphinha (Leeds United) ebenso kommen wie Bayerns Torjäger Robert Lewandowski. Damit wäre in Xavis Angriffsreihe wenig Platz für Depay, der eine schwache zweite Saisonhälfte 2021/22 hinter sich hat.

Depays Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2023. Laut As erhoffen sich die Blaugrana bei einem Verkauf zur kommenden Spielzeit eine Ablösesumme jenseits der 25 Millionen Euro. Dass Barca ihn abgeben möchte, sei beim 28-Jährigen allerdings nicht gut angekommen. Dieser fühle sich unfair behandelt, habe er doch zu Beginn der vergangenen Saison starke Leistungen gebracht.

Anfang Juni hatte er im Gespräch mit NOS betont, bei Barca bleiben zu wollen: "Es fühlt sich wie mein Zuhause an. Ich freue mich schon, zurückzukommen."

Depays Vertrag läuft noch bis Sommer 2023. Aufgrund seiner schwierigen Situation in Barcelona wurde er in jüngerer Vergangenheit unter anderem mit einer Rückkehr in die Premier League in Verbindung gebracht.