FC Barcelona - Der Absturz des Riqui Puig: Vom Vorzeige-Masia-Absolvent aufs kalte Abstellgleis

Riqui Puig galt beim FC Barcelona einst als kommender Star. Inzwischen aber spielt das Leichtgewicht kaum noch eine Rolle. Ist Andorra seine Rettung?

Manchmal sind es schon wenige Worte, die reichen, um dem Gegenüber die eigene Wertschätzung mitzuteilen. Eder Sarabia bedient sich deshalb an einem kuriosen Bild, um zu verdeutlichen, wie viel er von einem seiner früheren Spieler hält. "Wenn Riqui Puig den Fußball genießen will, hole ich mir mein Fahrrad, fahre damit nach Barcelona und bringe ihn nach Andorra", sagte er laut Sport zu La Porteria. Puig sei ein Spieler "auf einem anderen Level".

Da stellen sich natürlich gleich mehrere Fragen. Was soll Riqui Puig dann in Andorra? Wer ist eigentlich Eder Sarabia? Und was haben die beiden miteinander zu tun? Sarabia war zwischen Januar und August 2020 Co-Trainer beim FC Barcelona unter Chefcoach Quique Setien. Letztgenannter wird für immer in den Annalen der Katalanen stehen als der Trainer, der den stolzen Klub zu der schmerzhaften 2:8-Schmach gegen den FC Bayern in der Champions League "führte".

Für Setien und auch seinen Trainerstab um Sarabia war kurz nach jenem Abend im August 2020 Schluss, Sarabia wurde wenige Monate später Cheftrainer beim damaligen Drittligisten FC Andorra. Den Klub aus dem winzigen Pyrenäen-Staat führte Sarabia vor wenigen Wochen dann in die zweite spanische Liga. Und da über Klubeigner Gerard Pique ja ohnehin beste Beziehungen nach Barcelona bestehen, kann man ja mal davon träumen, einen Spieler wie Riqui Puig in die zweite Liga locken zu können.

Riqui Puig: Vom Musterschüler zum Problemfall

Doch warum sollte Puig sein sportliches Leben in Barcelona nicht mehr genießen, wie es Sarabia andeutet? Der heute 22-Jährige hat in seiner jungen Karriere bereits einen steilen Aufstieg und eine brachiale Landung auf dem harten Boden der Realität hinter sich. Die Geschichte begann wie im Märchen. Als Dreijähriger besuchte Puig erstmals das Camp Nou, kurz vor seinem 15. Geburtstag wechselte er dann in die Jugendabteilung seines Herzensklubs und arbeitete sich fortan durch alle Nachwuchsmannschaften nach oben. Sein Profidebüt folgte schließlich als 19-Jähriger im Dezember 2018 im spanischen Pokal unter Ernesto Valverde.

Doch die so wunderschöne Geschichte des Zöglings aus der Jugendschmiede "La Masia" kam nie so richtig zur Entfaltung. Lag es an seiner Statur? Mit seinen 1,69 Meter Körpergröße und nicht einmal 60 Kilo Gewicht ist er ein absolutes Leichtgewicht, physisch fehlt da natürlich einiges. Beobachter aber attestierten ihm früh ein derartiges Ballgefühl und solch schnelle, wendige Bewegungen, dass ihm seine Statur sogar eher zum Vorteil wurde. Sogar mit Andres Iniesta wurde er bereits verglichen.

Lagen die Probleme also eher außerhalb des Platzes? Schon bei seinen ersten Trainingseinheiten mit den Profis um Lionel Messi und Co. soll Puig negativ aufgefallen sein, weil er sich in der gleichen Kabine wie die Stars umzog und sogar einen leeren Spind für sich beanspruchte. Dies steht Spielern aus dem Nachwuchs eigentlich erst zu, wenn sie mit Leistungen bei den Profis überzeugt haben. Unbeliebt machte er sich intern schließlich auch, als Valverde im Januar 2020 entlassen wurde und Puig den offiziellen Post dazu auf der Instagram-Seite von Barca mit einem "Like" versah. Puig spielte unter dem Spanier kaum eine Rolle.

© getty Puig spielte unter Xavi keine Rolle.

Riqui Puig: Koeman nannte ihn Maulwurf

Unter Valverdes Nachfolger Setien (und dessen Assistenten Sarabia) lief es für Puig deutlich besser, in der Endphase der Saison gehörte er sogar teilweise zum Stammpersonal. Als die kurze Ära Setien infolge des Fiaskos von Lissabon endete, wurde auch der Aufstieg von Puig endgültig gebremst. Neu-Trainer Ronald Koeman machte ihm in einem Gespräch deutlich, dass er nicht mit viel Spielzeit rechnen könne und er doch lieber den Verein - zumindest auf Leihbasis - verlassen sollte.

Puig aber blieb, und als die Inhalte des Gesprächs an die Öffentlichkeit kamen, machte Koeman den schmächtigen Mittelfeldspieler dafür verantwortlich. Er soll ihn vor versammelter Mannschaft als Maulwurf ausgemacht haben. Das berichtete zumindest El Pais. Unter Koeman spielte Puig danach tatsächlich kaum, in der Saison 2020/21 waren es 24 - meist kurze - Pflichtspieleinsätze. Auch unter dem aktuellen Trainer Xavi hat sich an seiner Situation kaum etwas verbessert, im Gegenteil.

Xavi plant dem Vernehmen nach nicht mehr mit dem einstigen Musterschüler, dessen Vertrag 2023 ausläuft. Ein Abgang in diesem Sommer scheint wahrscheinlich, Interessenten aus Spanien dürfte es wahrscheinlich genug geben. Und falls nicht, würde Eder Sarabia wohl nicht lange brauchen, um sein Fahrrad aus dem Keller zu räumen.