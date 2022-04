Barca: Irre Partie! FC Barcelona gewinnt im "Elfmeterschießen" gegen Levante

Der FC Barcelona hat vor dem Europa-League-Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt seine Minichance auf den Meistertitel gewahrt. Die Katalanen gewannen auch dank Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen in einem kuriosen Spiel mit drei Elfmetern für den Gegner 3:2 (0:0) bei UD Levante und liegen bei noch einem ausstehenden Nachholspiel zwölf Punkte hinter Spitzenreiter Real Madrid.

Ter Stegen, dessen Team mit einem 1:1 aus dem Hinspiel in Frankfurt in die entscheidende Viertelfinal-Partie am Donnerstag geht, parierte den Handelfmeter von Roger (56.), nachdem er vier Minuten zuvor das 0:1 durch einen Foulelfmeter von Jose Luis Morales kassiert hatte. Bereits in der ersten Halbzeit hatte er mit einer Weltklasse-Parade gegen Morales den Rückstand verhindert.

Danach drehten Pierre-Emerick Aubameyang (59.) auf Vorlage von Dembele und der eingewechselte Jungstar Pedri (63.) per Schlenzer das Spiel. Gonzalo Melero (83.) sorgte erneut per Foulelfmeter für den Ausgleich, nachdem der eingewechselte Lenglet viel zu ungestüm in den Zweikampf gegangen war. Doch der Ex-Gladbacher Luuk de Jong (90.+2) versetzte dem Tabellenvorletzten den Knockout, als er eine optimale Flanke von Alba kraftvoll im Tor unterbrachte.

Durch den Sieg behauptet Barca Platz zwei in der Tabelle vor dem FC Sevilla und Atletico. Real hatte am Samstag das kleine Stadtderby gegen den FC Getafe 2:0 (1:0) gewonnen und marschiert dem 35. Meistertitel entgegen. Der FC Villarreal hatte zuvor eine erfolgreiche Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Bayern München mit einer B-Elf verpasst. Trainer Unai Emery tauschte beim 1:1 (0:1) gegen Athletic Bilbao nach dem 1:0-Hinspielerfolg gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister alle elf Spieler aus.

