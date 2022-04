FC Barcelona - Gerard Pique: Derbys gegen Espanyol "besser als Sex"

Für Barca-Vereinsikone Gerard Pique ist das Stadtderby gegen Espanyol Barcelona noch bedeutender als der Clasico gegen Real Madrid - und sogar aufregender als manch privates Vergnügen. "Es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt. Ich würde sagen, es ist besser als Sex. Ich genieße es viel mehr, als gegen Real Madrid zu spielen", sagte der Lebensgefährte von Popikone Shakira in einem Interview mit dem YouTuber Jordi Wild.

Nach einem Jahr sportlichen Zölibat, als Espanyol in der zweiten Liga spielte, kehrte der Stadtrivale des großen FC Barcelona vor der laufenden Spielzeit in das Oberhaus zurück. "Ich freue mich, dass Espanyol in die 1. Liga aufgestiegen ist, weil wir so in ihrem Stadion spielen. Da gehe ich gerne hin, werde dauernd ausgepfiffen. Man lacht und die Fans werden noch saurer", sagte Pique.

Pique und Shakira sind seit 2010 liiert

Wie die Aussagen zum Thema Sex bei seiner Freundin Shakira angekommen sind, ist nicht überliefert. Beide sind seit 2010 zusammen und haben zwei gemeinsame Söhne.

Auf den nächsten sportlichen Höhepunkt gegen Espanyol muss Pique allerdings bis zur neuen Saison warten. In der laufenden Spielzeit trafen beide Klubs bereits zweimal in der Liga aufeinander. Im heimischen Camp Nou gewannen Pique und seine Kollegen 1:0, im Auswärtsspiel bei Espanyol gab es ein 2:2.