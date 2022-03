FC Barcelona unter Trainer Xavi: Das Beste aus zwei Welten

Der FC Barcelona zeigt sich unter Trainer Xavi runderneuert und scheint auf einem guten Weg zurück in die Weltspitze. Dabei nutzt Xavi mehr als "nur" die Guardiola-Philosophie und beschreitet seine ganz eigenen Pfade.

Wahrscheinlich wurden Joan Laportas letzte Zweifel unmittelbar nach einer Niederlage gegen Real Madrid beseitigt. Im Januar verabschiedete sich der FC Barcelona nach einem 2:3 gegen Real aus dem Supercup, nach der Partie soll der Präsident in der Kabine zur Mannschaft gesprochen haben und angeblich fiel dabei offenbar der Satz: "Das ist der Weg - und wenn wir den weiter beschreiten, werden wir schon bald wieder Erfolg haben."

Laporta sah schon damals, wie gut die Mannschaft den Anweisungen ihres Trainers folgte. Wie schnell sich die Dinge veränderten und dass es wohl richtig war, sich für Xavi Hernandez zu entscheiden. Denn auch das war durchaus ein ziemlich Wagnis für einen Klub wie den FC Barcelona. Die Blaugrana, der ehemals größte und zeitweise auch erfolgreichste Klub der Welt, benötigte einen kompletten Neustart.

Und den sollte ausgerechnet ein ehemaliger Spieler schaffen, dessen Potenzial als Trainer noch nicht erprobt war auf den großen Bühnen des Fußballs und der stattdessen zwei Jahre lang bei al-Sadd Sport Club trainiert hatte. Einem Klub aus der katarischen ersten Liga. Gute vier Monate später muss man wohl konstatieren: Laporta hätte keinen Besseren für den Job finden können als Xavi Hernandez.

FC Barcelona: Tradition und Moderne mit Xavi

Der 4:0-Sieg im Clasico bei Real Madrid war in seiner fußballerischen Pracht so bemerkenswert, dass mancher Beobachter sogar schon Vergleiche ziehen wollte zu den legendären Auftritten anderer Barca-Mannschaften im Bernabeu, Erinnerungen wurden wach an das 6:2 der Ronaldinho-Truppe oder das Cruyff-5:0 in den 70er Jahren. Ganz so weit ist es noch nicht, zumal sich Real Madrid auch in einem verheerenden Zustand präsentierte. Aber wie schnell sich Barca unter Xavi erholt und eine ganz neue Art des Fußballs umsetzt, ist dann doch erstaunlich.

Es ist eine Mischung aus den Rezepten der Vergangenheit und dem, was der moderne Fußball aktuell einfordert, schlau zusammengeführt und entwickelt von einem Trainer, der für beides steht: Für Tradition und Moderne. Und der aus den Fragmenten nach und nach ein neues Bild entstehen lässt.

Pressestimmen zum Clasico: "Real erstickt und ausgecoacht!" © SPOX 1/18 Der FC Barcelona ist zurück! Die Katalanen gewannen mit 4:0 bei Real Madrid. Entsprechend schlecht kamen die Königlichen bei der internationalen Presse weg. SPOX zeigt die besten Reaktionen. © Marca 2/18 Spanien - Marca: "Barca-Festival im Bernabeu! Barcelona geht in Madrid spazieren. Eine Chordarbietung der Mannschaft von Xavi gegen ein zerbrechliches Madrid, das unfähig ist, den Ball zu halten oder zu erobern und im eigenen Stadion zerfällt." © AS 3/18 AS: "Schwarze Nacht! Ancelottis Harakiri! Barca kehrt zurück, Madrid verschwindet. Xavis Team tanzt die Ancelotti-Truppe aus. Die bizarren Entscheidungen des Italieners führen die weiße Katastrophe herbei. Aubameyang glänzt mit einem Doppelpack." © Mundo Deportivo 4/18 Mundo Deportivo: "Fußball-Ausstellung im Bernabeu! Barca rollt über Madrid hinweg. Xavis Mannschaft gelingt ein historischer Sieg. Real wird erstickt und ausgecoacht." © Sport 5/18 Sport: "Eine magische Nacht für Los Cules! Barca entweiht das Bernabeu wie in den besten Zeiten." © BBC 6/18 England - BBC: "Aubameyang verleiht der Xavi-Revolution neuen Schwung - Barcelona überrumpelt Tabellenführer Real Madrid, Pierre-Emerick Aubameyang erzielt bei seinem Debüt im Clasico zwei Treffer." © The Guardian 7/18 The Guardian: "Eine Tracht Prügel für Real. Aubameyang führt Barcelona mit zwei Toren zum Sieg. Ein erstaunliches 4:0 beendet Barças Niederlagen-Serie im Clasico." © Sun 8/18 The Sun: "Barcelona schockt Real im Clasico. Pierre-Emerick Aubameyang war on fire." © Daily Mirror 9/18 Daily Mirror: "Ein echter Klassiker! Barcelona versenkt Real Madrid mit Aubameyang-Doppelpack. Eine herbe Abreibung im Bernabeu." © Daily Mail 10/18 Daily Mail: "Barcelona nimmt Real Madrid auseinander. Der Spitzenreiter kommt böse unter die Räder." © Gazzetta dello Sport 11/18 Italien - Gazzetta dello Sport: "Aubameyang verzaubert den Clasico, Real wird überwältigt von der Blaugrana-Welle: 4:0 Barca. Die Katalanen beenden eine Serie von fünf Niederlagen in Folge mit einer Superlativ-Leistung." © getty 12/18 Österreich - heute: "ÖFB-Star Alaba patzt Real im Clásico zu 0:4-Debakel. Vom gefeierten Abwehrchef zum tragischen Derby-Helden: Alaba erlebt einen Clásico zum Vergessen." © Twitter 13/18 FC Barcelona (nach dem Spiel am Montag): "Guten Morgen, liebe Leute!" © getty 14/18 Thibaut Courtois (Torwart Real Madrid): "Wir haben ein inakzeptables Bild für diesen Klub abgegeben. Wir waren in keiner Phase des Spiels gut, weder hinten noch vorne. Das Resultat sagt alles aus. Es war eines unserer schlechtesten Spiele der Saison." © getty 15/18 Dani Alves (Spieler FC Barcelona): "Man muss dieses Team und diesen Klub genießen. Dieser Sieg gehört unseren Spielern, dem Staff und dem Klub. Wir sind Barca, in guten wie in schlechten Zeiten. So schreibt man Geschichte." © getty 16/18 Sergio Busquets (Kapitän FC Barcelona): "Beim letzten Clasico unter unserem neuen Trainer haben wir schon gemerkt, dass wir wieder rankommen. Wir entwickeln uns weiter." © Twitter 17/18 Gary Lineker (Ex-Fußballprofi und heutiger TV-Experte): "Was für eine Leistung vom FC Barcelona. Was für ein Auftritt von Aubameyang. Was für ein Job, den Xavi macht. Was für ein Schauspiel." © imago images 18/18 "Alabas Clasico des Grauens" (Okdiario). "Sein schlechtestes Spiel in Weiß" (Marca). "Die beiden Innenverteidiger von Real Madrid, Eder Militao und David Alaba, waren eine einzige Katastrophe" (Sporting News).

Der FC Barcelona - und das ist nach den letzten Jahren durchaus eine Erwähnung wert - hat mittlerweile wieder fast zwei Drittel Ballbesitz, den meisten jedenfalls aller LaLiga-Klubs. Das Barca unter Ronald Koeman, Quique Setien oder Ernesto Valverde fiel in einigen Spielen sogar unter die 50-Prozent-Marke, gab freiwillig den Ball ab und damit die Barca-DNA in gewisser Weise auch auf. Ein derart reaktiver Spielansatz passt weder zum Klub noch zu den Spielern, die Xavi mittlerweile zur Verfügung hat. Insofern überrascht die deutlich dominantere Ausrichtung nicht, mit der Xavi seine Spieler auf den Platz schickt.

Auch Xavi will viel Ballbesitz hoch im Feld, also nahe dran am gegnerischen Tor. Und wenn der Ballbesitz verloren geht, greift sofort das Gegenpressing. Das sind klassische Guardiola-Elemente, die auch aktuell einen sehr großen Bestandteil dessen ausmachen, wie Barcelona seine Gegner bespielt, dominiert und in diesen Spielphasen regelrecht einschnürt.

Barca verzaubert mit vielen klassischen Elementen

Noch sind diese Sequenzen nicht ganz so ausgereift wie in besten Guardiola-Zeiten, aber die Abläufe werden aber immer griffiger: Mit jeder Chance, mit jedem Tor und vor allen Dingen auch jedem sofort unterbundenen Konterversuch des Gegners wächst die Sicherheit und das Vertrauen darauf, dass dieses neue, alte Stilmittel die Mannschaft tragen kann. Das Zurückweichen der letzten Jahre verschwindet immer mehr aus Barca-Spielen, die Angst vor Fehlern weicht der Zuversicht, mit dem nötigen Mut auf den Ball durchzuschieben und dahinter durchzusichern - auch wenn die letzte Verteidigungslinie dann rund um die Mittellinie postiert ist und der eine oder andere Durchbruch des Gegners nicht immer zu vermeiden ist.

Im Ballbesitz sind es auch die klassischen Barca-Muster, die das Spiel aktuell wieder so aufregend und attraktiv machen: viele kleine Ballstafetten, wendige Spieler mit einer flinken Übersetzung und Bewegungen, die an die jungen Xavi und Andres Iniesta erinnern. Xavi selbst hat einige der wichtigsten Stilmittel im Januar auf einer Pressekonferenz umrissen, damals schon in der Vorahnung, dass sein Fußball funktionieren kann und es die kleinen Details sind, die am Ende Großes verändern.