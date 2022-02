Willkommen in der Realität: Die Probleme von Real Madrids Supertalent Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga wird im Champions-League-Kracher zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid wohl keine große Rolle für die Königlichen spielen. Obwohl seine Saison gut begonnen hat, sitzt er jetzt häufig auf der Bank. Was ist passiert?

Als Eduardo Camavinga im vergangenen Sommer bei Real Madrid vorgestellt wurde, hieß Florentino Perez den erst 18-Jährigen mit großen Worten willkommen: "Er hat sich von kleinauf darauf vorbereitet, ein großer Fußballer zu werden und eines Tages das Trikot von Real Madrid zu tragen", sagte der Präsident der Königlichen: "Ich hoffe, es ist der Anfang einer großen Karriere bei Real Madrid mit reichlich Erfolgen."

PSG vs. Real Madrid heute ab 21 Uhr im LIVETICKER

Der Franzose wurde von mehreren Topklubs umworben, auch die Bayern sollen interessiert gewesen sein. Letztendlich entschied sich Camavinga aber für die Königlichen, die rund 30 Millionen Euro an Stade Rennes zahlten. Sein neues Trikot wiegt nicht nur deshalb schwer. Schon viele Talente scheiterten daran, ihr ganzes Potential zu entfachen. Druck, große Tradition, enorme Konkurrenz und eine Erwartungshaltung, die insbesondere für junge Spieler gefährlich sein kann.

Camavinga schien das alles zunächst aber kaum zu beeindrucken. Schon bei seiner Vorstellung hatte er durchgehend ein breites Lächeln im Gesicht. Und mit genau dieser Freude feierte er auch seinen Einstand: Am 4. Spieltag wurde er in der 66. Minute für Eden Hazard eingewechselt. Es dauerte keine sechs Minuten, da traf er erstmals für Madrid - wenn auch nur zum wenig bedeutenden 5:2-Endstand.

Real-Experte: "Er muss sich immer noch an Real gewöhnen"

Bedeutender war sein Auftritt drei Tage später in der Champions League: Gegen Inter Mailand kam er zehn Minuten vor dem Ende für Luka Modric. In der 89. Minute bekam er nach einem Tiefenlauf den Ball hoch zugespielt. Eine kleine Berührung mit dem Fuß reichte, um ihn zu Rodrygo weiterzuleiten. Der Brasilianer erzielte das goldene Siegtor.

Zwei Spiele, zwei Einwechslungen, zwei direkte Torbeteiligungen - ein Traumstart für Camavinga. Doch seitdem hat sich das Blatt gewendet. In 23 Einsätzen stand Camavinga lediglich neunmal in der Startelf, 858 Pflichtspielminuten sind im Kader nur Platz 17. An einem Tor war er seit seinem Assist gegen Inter nicht mehr beteiligt und die wenigsten seiner Einsätze dauern länger als 25 Minuten.

Der AS erklärte Carlo Ancelotti die Situation seines Spielers im Dezember wie folgt: "Er muss lernen und Erfahrung auf seiner Position sammeln." Und weiter: "Jeder Tag, an dem er mit Modric, Kroos und Casemiro trainiert, ist ein Plus für ihn."

Das sieht auch das Umfeld des Klubs so. Jorge Castro Picon ist Real-Madrid-Korrespondent für SPOX und GOAL. Er hat eine einfache Begründung dafür, dass Camavinga nicht so oft spielt: "Er muss sich immer noch an den Spielstil von Ancelotti und die Anforderungen bei Real Madrid gewöhnen. Er ist 19 Jahre alt und man erkennt deutlich, dass er Dinge verbessern muss."

Kroos, Modric, Casemiro: Kein Vorbeikommen für Camavinga

Vor allem "taktisch, technisch und in der Entscheidungsfindung" habe der Franzose noch viel Luft nach oben. Statistiken belegen das: Gerade im Passspiel ist Camavinga in nahezu allen Bereichen schwächer als seine namhafte Konkurrenz bei Real. Im Vergleich zu Toni Kroos (95), Luka Modric (74,7) und Casemiro (67,4) spielt er in der spanischen Liga nicht nur weniger Pässe pro 90 Minuten (64,6), sondern erzeugt mit diesen auch weniger Torgefahr.

Nur 4,04 seiner Zuspiele erzeugen hochgerechnet auf 90 Minuten einen vertikalen Raumgewinn von rund 10 Metern. Dass Kroos (10) und Modric (5,87) ihm hier überlegen sind, war absehbar. Aber auch Casemiro (5,2) ist hier vor ihm.

Es gibt zudem eine Statistik, die misst, wie oft ein Spieler an Aktionen beteiligt ist, die zu einem Schuss führen. Auch hier zieht Camavinga mit einem Wert von 1,6 pro 90 Minuten gegen Kroos (4,01), Modric (3,29) und Casemiro (2,15) klar den Kürzeren.

Hakimi, Sarabia, Mata und Co.: Diese Spieler wurden bei Real ausgebildet © imago images 1/22 Trotz seiner Ausbildung in der Jugendakademie von Real Madrid blieb Christopher Schorch der ganz große Sprung im Fußball-Business verwehrt. Zu Ehren seines 33. Geburtstages am 30. Januar blickt SPOX auf die Spieler, die bei Real ihre Anfänge machten. © getty 2/22 Christopher Schorch (von 2007 bis 2009 bei Real Madrid): Aus der Hertha-Jugend ging es für den damals 18 Jährigen in die spanische Hauptstadt, ehe sich der Effzeh seine Dienste sicherte. Den Durchbruch schaffte er aber nie, spielt heute für Wuppertal. © getty 3/22 Jose Callejon (von 2005 bis 2008 und von 2011 bis 2013 bei Real Madrid): Galt immer als großes Talent, konnte aber weder bei seinem ersten, noch bei seinem zweiten Aufenthalt bei den Königlichen überzeugen. Über Napoli mittlerweile bei Florenz. © getty 4/22 Guti (von 1995 bis 2010 bei Real Madrid): An guten Tagen war der Spanier, der alle Jugenbereiche durchlief, ein Magier, an schlechten Tagen warf man ihm oft mangelnde Einstellung vor. Seine beeindruckende Bilanz für Real: 542 Spiele, 77 Tore, 90 Assists. © getty 5/22 Iker Casillas (von 1996 bis 2015 bei Real Madrid): Knapp zwanzig Jahre lang hielt der Weltmeister von 2010 seinem Jugendklub die Treue, ehe er ziemlich unrühmlich vor die Tür gesetzt wurde. 21 Titel mit den Königlichen darf er sein Eigen nennen. © getty 6/22 Mario Hermoso (von 2012 bis 2017 bei Real Madrid): Bei den Madrilenen war für den Innenverteidiger kein Vorbeikommen an Varane und Ramos, sodass er über Umwege schließlich bei Atletico landete. Dort mittlerweile zum Stammspieler aufgestiegen. © getty 7/22 Marcos Alonso (von 2008 bis 2010 bei Real Madrid): Ging aus der Real-Jugend zu den Bolton Wanderers und von da ablösefrei weiter nach Florenz, ehe ihn Chelsea 2016 für 23 Mio. holte. Gehört bei den Blues unter Trainer Tuchel wieder zur ersten Elf. © getty 8/22 Juanfran (von 2003 bis 2006 bei Real Madrid): Bei Real wurde er zwar ausgebildet, den großen Durchbruch schaffte der Rechtsverteidiger aber erst beim Stadtrivalen Atletico. Nach einem kurzen Abstecher nach Brasilien beendete er 2021 die Karriere. © getty 9/22 Philipp Lienhart (von 2014 bis 2018 bei Real Madrid): Die Real-Verantwortlichen erkannten schon früh das Talent des heutigen Freiburgers und holten ihn mit 18 Jahren in ihre Jugendakademie. Bei den Profis reichte es jedoch nur für einen Einsatz. © getty 10/22 Omar Mascarell (von 2010 bis 2016 bei Real Madrid): Auch der Ex-Schalker und -Frankfurter begann seine Karriere in der königlichen Jugendschmiede. Erst in der Bundesliga schaffte er aber wirklich den Durchbruch. Heute wieder in Spanien beim FC Elche. © getty 11/22 Daniel Carvajal (2008 bis 2012 und 2013 bis heute bei Real Madrid): In Madrid ausgebildet, ging Carvajal 2012 für eine Saison in die Bundesliga, um bei Bayer Leverkusen Spielpraxis zu sammeln. Seit seiner Rückkehr ist er Stammspieler bei den Königlichen. © getty 12/22 Saul Niguez (2008 bei Real Madrid): In der Jugend der Königlichen ausgebildet, ging es für den Spanier bereits mit 14 Jahren weiter zu Atletico Madrid, wo er sich bis in den Profikader hochspielte. Aktuell an den FC Chelsea verliehen. © getty 13/22 Lucas Vazquez (von 2007 bis 2014 und von 2015 bis heute bei Real Madrid): Wurde erst spät Profi (23), etablierte sich daraufhin aber als wichtiges Puzzleteil der Madrilenen. Schwankt jedoch oft zwischen Bankplatz und Startelf. © getty 14/22 Juan Mata (von 2003 vis 2007 bei Real Madrid): Obwohl er alle Jugendmannschaften durchlief, blieb sein Talent in Madrid unerkannt, weshalb Valencia ihn sich 2011 ablösefrei schnappte. Seit 2011 ist er in der Premier League unterwegs (Chelsea, United). © getty 15/22 Marcos Llorente (von 2011 bis 2019 bei Real Madrid): Der Mittelfeldmann ist eines der wenigen Eigengewächse, das die Königlichen für gutes Geld weiterverkauften. Im Sommer 2019 ging es für 30 Mio. Euro zu Atletico. © getty 16/22 Alvaro Morata (von 2009 bis 2014 und 2016 bis 2017 bei Real Madrid): Hinter Benzema immer nur zweite Option, weshalb er 2014 weiter an Juve verkauft wurde. 2016 die Rückkehr, doch Benzema war weiter gesetzt. Heute spielt er wieder für die Alte Dame. © getty 17/22 Nacho (von 2007 bis heute bei Real Madrid): Der gebürtige Hauptstädter spielt schon seit Beginn seiner Karriere für die Königlichen und ist immer zur Stelle, wenn in der Innenverteidigung Not am Mann ist. Steht bereits bei 256 Einsätzen. © getty 18/22 Pablo Sarabia (von 2009 bis 2011 bei Real Madrid): Aus der Real-Jugend stammend, ging es für Sarabia 2011 weiter zu Getafe und von dort zum FC Sevilla, wo er den großen Durchbruch schaffte. Im Sommer schnappte sich Sporting den Flügelstürmer. © getty 19/22 Dani Parejo (von 2006 bis 2009 bei Real Madrid): Er durchlief alle Jugendstation der Königlichen, für die Profis reichte es aber nicht. Bei Valencia avancierte er schließlich zum Leistungsträger und feierte mit 28 Jahren sein Debüt für die Furia Roja. © getty 20/22 Raul (von 1993 bis 2010 bei Real Madrid): Mit 15 Jahren wechselte der Mittelstürmer von Atletico in die Real-Jugend und wurde dort zur Vereinslegende. 741 Spiele, 325 Tore, 108 Assists und 16 Titel sprechen für sich. © getty 21/22 Roberto Soldado (von 2001 bis 2007 bei Real Madrid): Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham, Villareal, Fenerbahce, Granada und Levante: Saldado ist nach seinem Real-Abgang viel rumgekommen. In insgesamt 561 Karrierespielen kommt der Stürmer auf 207 Tore. © getty 22/22 Achraf Hakimi (von 2006 bis 2020 bei Real Madrid): Eines der größten Abwehrtalente weltweit. Wurde nach seiner BVB-Leihe zu Inter Mailand verkauft. Nach dem Gewinn der Serie A sicherte sich PSG für 66,5 Millionen Euro die Dienste des Verteidigers.

Camavingas Stärken helfen Real schon jetzt

Das ganz nüchterne Fazit lautet also: Das Supertalent ist noch nicht weit genug, um einem dieser drei Größen in Madrids Mittelfeld den Platz streitig zu machen. Doch Fakt ist auch, dass dieser Vergleich zum jetzigen Zeitpunkt aus mehreren Gründen nicht ganz fair ist. Zunächst ist da der Erfahrungs- und Altersunterschied zu nennen. Aber auch der Spielrhythmus ist entscheidend.

Camavinga hat aber auch jetzt schon Qualitäten, die andere im Kader so nicht haben. "Er ist sehr kraftvoll", sagt Picon: "Sein physischer Zustand ist unglaublich. Er ist ein guter Box-to-box-Spieler und hat die Fähigkeit, anderen den Ball wegzunehmen." Damit kann er Real Madrid schon jetzt helfen und es erklärt womöglich auch, weshalb er als Joker momentan wertvoller ist. Diese Power will in der Schlussphase eines Spiels niemand verteidigen oder bespielen müssen.

Seine Aggressivität lässt sich ebenfalls mit Zahlen belegen: Kein anderer bei den Königlichen setzt Gegenspieler so oft unter Druck wie Camavinga (30,9-mal pro 90 Minuten). Dieser Wert sucht sogar im europäischen Vergleich seinesgleichen. Selbst Dauerzweikämpfer Casemiro (17,2) ist hier weit hinter ihm.

In dieser Statistik unterliegt Modric Camavinga

Allerdings sollte diese Statistik nicht allein für sich stehen. Die Erfolgsquote des Brasilianers ist mit rund 40 Prozent nämlich deutlich höher als die des Neuzugangs (25 Prozent). Camavinga hat sich in dieser Saison trotz vieler Kurzeinsätze schon sechs gelbe Karten geholt. Manchmal übersteuert er und will zu viel. Dann bricht er aus dem taktischen Grundkonzept aus und öffnet Räume für den Gegner, die erfahrenere Spieler so nicht öffnen würden.

Es muss aber gar kein Nachteil sein, dass der 19-Jährige im Starensemble der Madrilenen noch keinen festen Platz gefunden hat. Gerade weil er viele verschiedene Qualitäten mitbringt, kann er von Ancelotti auch dann eingesetzt werden, wenn seine drei Konkurrenten im Mittelfeld spielen.

Insbesondere Camavingas Läufe mit Zug zum gegnerischen Tor sind fast immer brandgefährlich. Mit 2,98 versuchten Dribblings pro 90 Minuten und einer Erfolgsquote von 70,6 Prozent kocht er selbst Modric ab (2,24 und 68,8 Prozent).

© imago images

Von Kroos und Modric lernen, um sie dann zu überholen

Was Camavinga jetzt am dringendsten braucht, sind Zeit und Geduld. "Er ist ein wirklich guter Junge und Real Madrid ist sehr glücklich mit ihm. Er versucht jeden Tag, sich zu verbessern und zu tun, was Ancelotti von ihm verlangt", sagt Real-Experte Picon: "Der Klub ist sicher, dass er mal einer der besten auf seiner Position wird."

So leichtfüßig der damals noch 18-Jährige in sein Abenteuer bei den Königlichen gestartet ist, so schnell ist er in der Realität angekommen. Trotzdem ist es für ihn ein guter Zeitpunkt, um sich bei Real Madrid nach und nach zu entwickeln.

Noch kann er von Kroos (32) und Modric (36) lernen. Gleichzeitig befinden sich beide aber in einem Alter, wo sie jedes Jahr neu bewerten müssen, wie lange sie ihre Karriere noch fortführen. Lange wird Camavinga demnach wohl nicht mehr warten müssen, bis sich einedie neue, große Chance für ihn ergibt.