FC Barcelona - Chats mit Ex-Präsident Josep Bartmomeu veröffentlicht: Dani Alves soll 2019 um Rückkehr gebeten haben

Außenverteidiger Dani Alves soll den FC Barcelona bereits im Frühjahr 2019 um eine Rückkehr gebeten haben. Das geht aus einem Chatverlauf zwischen dem 38-Jährigen und Ex-Präsident Josep Bartomeu (58) hervor, den das Barca-Fanportal Culemania veröffentlicht hat.

Darin kontaktiert Alves Bartomeu und äußert seinen Wunsch, zu den Katalanen zurückzukehren. "Herr Präsident, wie geht es Ihnen? Ich möchte nach Hause zurückkehren und die Weltmeisterschaft 2022 als Barca-Spieler bestreiten. Lassen wir den Stolz beiseite. Wir brauchen einander und das wissen wir", lautete Alves' Nachricht.

Daraufhin entgegnete Bartomeu: "Hallo Dani. Kein Problem, aber der technische Stab muss zustimmen. Hast du mit Eric Abidal [damaliger Sportdirektor, Anm. d. Red.] gesprochen? Feste Umarmung. Barto."

Nachdem Alves schrieb, er könne mit Abidal reden, erklärte Bartomeu den Franzosen in Kenntnis setzen zu wollen.

Alves schloss Barca-Rückkehr unter Bartomeu aus

Nach seiner Rückkehr nach Barcelona im November vergangenen Jahres hatte Alves noch ein Engagement unter Bartomeu ausgeschlossen. "Ich hätte ein Angebot von ihm nicht angenommen", erklärte der Brasilianer gegenüber Alkass Sports Channel: "Ich bin gegangen, als er Präsident war, und es hatte keinen Sinn, noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten."

Alves reagierte auf Twitter mittlerweile auf den geleakten Gesprächsverlauf. "Für diejenigen, die sich tatsächlich um Barca sorgen, würden wir alles tun, was nötig ist. Das Leben weiß, was jeder verdient. Sorry...Danke", schrieb er.

Alves spielte zunächst zwischen 2008 und 2016 für Barca, ehe er über Juventus Turin, PSG und den FC Sao Paulo erneut bei den Blaugrana landete und dort einen Vertrag bis kommenden Sommer unterzeichnete.

Ein Pflichtspiel bestritt Alves bislang aber noch nicht. Da er als vereinsloser Akteur mitten in der Saison gewechselt ist, muss er in der laufenden Transferphase als neuer Spieler registriert werden, um eine Spielerlaubnis zu erhalten. Das ist bei Barca angesichts der hohen Gehälter und des Salary Cap in LaLiga aktuell nicht möglich.