Real Madrid enteilt Konkurrenz dank Dusel-Sieg über Athletic Bilbao

Real Madrid setzt seine Verfolger unter Druck: Die Königlichen bezwangen Athletic Bilbao am Mittwoch in einem Nachholspiel mit 1:0 (1:0) und liegen an der Tabellenspitze sieben Punkte vor ihrem Stadtrivalen Atletico, der ein Spiel weniger absolviert hat.

Der französische Nationalspieler Karim Benzema (40.) sowie Torhüter Thibaut Courtois sicherten Real den fünften Ligasieg in Serie. Eein anfälliges Real profitierte am Ende auch vom grob fahrlässigen Chancenwucher der Gäste, die zahlreiche hervorragende Einschussmöglichkeiten liegen ließen.

Noch vor Weihnachten spielen die Königlichen schon wieder gegen Bilbao - am 22. Dezember, diesmal in einem vorgezogenen Duell.

LaLiga: Die Tabelle