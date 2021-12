Real-Trainer Ancelotti deutlich: Barcelona derzeit kein Konkurrent

Als wäre die sportliche Krise beim FC Barcelona nicht schon groß genug, mussten die Katalanen nun die ultimative Demütigung hinnehmen.

Denn ausgerechnet Erzrivale Real Madrid sprach Barca derzeit die Qualitäten ab. Genauer gesagt war es Trainer Carlo Ancelotti, der sich zur aktuellen Lage der Blaugrana äußerte.

"Aktuell sind sie kein direkter Rivale, denn sie liegen hinter Sevilla, Atletico und Betis", zählte der Italiener auf der Pressekonferenz vor dem eigenen Spiel gegen den FC Cadiz am Sonntag (21 Uhr) auf. Dabei vergaß "Don Carlo" sogar noch ein paar andere Teams. Denn vor dem 18. Spieltag der spanischen Liga liegt Barcelona nur auf dem achten Tabellenplatz, 18 (!) Punkte hinter den Königlichen. Allerdings hat Barca noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Barcelona chancenlos in der Champions League

Dies ändert aber nichts am Status des gefallenen Riesen, den Barcelona derzeit verkörpert. In der Champions League schied der Klub bereits in der Gruppenphase aus und muss im neuen Jahr in der Europa League antreten. Gegen den FC Bayern verlor Barca zweimal chancenlos 0:3 und bekam schmerzhaft vor Augen geführt, wie weit die Weltklasse derzeit entfernt ist.

Allerdings rechnet Ancelotti nicht damit, dass es sich bei der aktuellen Situation des großen Rivalen um einen Dauerzustand handelt. "Barcelona hat die Qualität, um bis zum Ende zu kämpfen", ist er überzeugt. Allen voran der neue Trainer Xavi will seinen Herzensklub wieder zu altem Glanz führen. Der 41-Jährige hält es sogar für möglich, Real noch abzufangen.

Artikel und Videos zum Thema Jetzt anmelden und LaLiga live auf DAZN erleben! Jederzeit monatlich kündbar.

"Wir dürfen nichts verschenken und uns in der Liga nicht selbst abschreiben. Ich habe vieles erlebt, von einem Rückstand von 18 oder 20 Punkten auf die Spitze bis hin zu einer Rückkehr und einem Beinahe-Sieg in der Liga", sagte er.