Es ist wieder soweit, der nächste Clasico steht an. Doch wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Real Madrid live im TV und Livestream? Diese und weitere Infos findet Ihr hier.

Am 10. Spieltag der Primera Division ist Real Madrid zu Gast beim FC Barcelona zum nächsten Clasico! Hier bekommt Ihr alle Informationen, wer FC Barcelona vs. Real Madrid live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt Clasico FC Barcelona vs. Real Madrid: Spieltag, Datum, Anpfiff und Stadion

FC Barcelona vs. Real Madrid findet am 10. Spieltag der Primera Division statt. Der genaue Termin ist Sonntag, der 24. Oktober. Der Clasico wird um 16.15 Uhr im Camp Nou in Barcelona angepfiffen.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Historischer Clasico ohne Messi und Cristiano Ronaldo

Der Clasico am Sonntag zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona kommt einer Zäsur im spanischen Fußball gleich: Erstmals seit 2004 stehen bei den Klubs weder Cristano Ronaldo noch Lionel Messi auf dem Platz, im Kader oder überhaut unter Vertrag. Messi wechselte im Sommer nach 21 Jahren bei Barca zu PSG, Ronaldo verabschiedete sich bereits 2018 zu Juventus, nun spielt er seit Sommer wieder bei Manchester United.

Wer zeigt / überträgt Clasico FC Barcelona vs. Real Madrid live im TV und Livestream?

FC Barcelona vs. Real Madrid ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN überträgt das Spiel live und exklusiv in voller Länge und beginnt mit der Vorberichterstattung um 16 Uhr. Dort erwartet Euch folgende Crew:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sebastian Kneißl

Primera Division: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag

Der FC Barcelona konnte den Abgang von Lionel Messi bisher noch nicht kompensieren und steht nach dem 8. Spieltag nur auf dem 9. Platz der Primera Division, allerdings mit einem Spiel weniger als die meisten restlichen Teams.