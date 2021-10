FC Barcelona vs. FC Valencia: Primera Division heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Barcelona empfängt am 9. Spieltag der spanischen LaLiga den Tabellennachbarn FC Valencia. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wo Ihr die Partie heute live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

FC Barcelona vs. FC Valencia: Datum, Zeit, Stadion, Infos

Die Begegnung zwischen dem FC Barcelona und dem FC Valencia findet am heutigen Sonntag, den 17. Oktober statt. Anpfiff im Camp Nou in Barcelona ist um 21 Uhr.

FC Barcelona vs. FC Valencia: LaLiga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem FC Barcelona und FC Valencia wird heute nicht live im Free-TV übertragen.

Live verfolgen könnt Ihr das Spiel dennoch, und zwar beim Streamingdienst DAZN. Dieser hat sich nämlich die Übertragungsrechte an den Spielen der LaLiga für drei weitere Jahre gesichert. Spiele der Topmannschaften zeigt DAZN an allen 38 Spieltagen live und in voller Länge.

FC Barcelona vs. FC Valencia: LaLiga heute im Liveticker

Für alle die keine Möglichkeit haben, sich Barcelona gegen Valnecia bei DAZN anzusehen, empfehlen wir den ausführlichen Liveticker von SPOX.

FC Barcelona vs. FC Valencia: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Barcelona: ter Stegen - Dest - Pique - Araujo - Mingueza - Nico - Busquets - de Jong - Coutinho - Gavi - Depay

ter Stegen - Dest - Pique - Araujo - Mingueza - Nico - Busquets - de Jong - Coutinho - Gavi - Depay FC Valencia: Cillessen - Toni Lato - Alderete - Gabriel Paulista - Foulquier - Hugo Duro - Hugo Guillamon - Wass - Musah - Goncalo Guedes - Marcos Andre

Die letzten Duelle zwischen dem FC Barcelona und dem FC Valencia

Datum Heim Auswärts Ergebnis Sonntag, 02.05.2021 FC Valencia FC Barcelona 2:3 Samstag, 19.12.2020 FC Barcelona FC Valencia 2:2 Samstag, 25.01.2020 FC Valencia FC Barcelona 2:0 Samstag, 02.02.2019 FC Barcelona FC Valencia 2:2 Sonntag, 07.10.2018 FC Valencia FC Barcelona 1:1 Samstag, 14.04.2018 FC Barcelona FC Valencia 2:1 Sonntag, 26.11.2017 FC Valencia FC Barcelona 1:1 Sonntag, 19.03.2017 FC Barcelona FC Valencia 4:2 Samstag, 22.10.2016 FC Valencia FC Barcelona 2:3

LaLiga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag

Der FC Valencia und der FC Barcelona stehen als Tabellennachbarn mit jeweils 12 Punkten und einem positiven Torverhältnis von vier auf Platz acht und neun, wobei die Katalanen ein Spiel weniger bestritten haben.