FC Barcelona: "Wiederauferstehung" dank "Espai Barca" - Präsident Joan Laporta will 1,5 Milliarden Euro investieren

Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, will eine "Auferstehung" seines Klubs herbeiführen. Dafür möchte er im Zuge des Projekts "Espai Barca" insgesamt 1,5 Milliarden Euro investieren - trotz der horrenden Schulden. Zunächst einmal braucht er jedoch die Zustimmung der Vereinsmitglieder. Was die Zukunft der Super League angeht, ist er trotz aller Rückschläge mehr als optimistisch.

1,35 Milliarden Euro soll der Schuldenberg des FC Barcelona betragen, es läuft weder sportlich noch wirtschaftlich bei den Blaugrana - immerhin mit ein paar Ausnahmen.

Präsident Laporta hat dennoch große Pläne, die angesichts der derzeitigen Lage durchaus ambitioniert wirken: 1,5 Milliarden Euro will er in den Klub investieren. So will er Barca zurück zu alter Stärke führen. "Wir werden schon bald die Auferstehung Barcas erleben. Wir werden wieder der beste Verein der Welt werden und die beste Mannschaft der Welt habe", sagte er gegenüber Sport.

"Espai Barca" heißt das Projekt und es ist nicht neu, allerdings wurde es 2017 noch mit einem Volumen von 600 Millionen gerechnet. Damit sollten alle vereinseigenen Stadien und Arenen und ihre Umgebung - das Camp Nou, der Palau Blaugrana für Handball und Basketball sowie das Estadi Johan Cruyff für die Jugend- und Frauenmannschaften - modernisiert werden. Fertiggestellt wurde bisher nur das Estadi Johan Cruyff.

Der Trainer: RONALD KOEMAN. Trotz des bislang enttäuschenden Saisonverlaufes steht der Coach nicht zur Debatte. Erst vor wenigen Tagen stärkte Präsident Laporta dem Niederländer den Rücken: "Ronald Koeman macht weiter und wir sind stolz darauf." Trotzdem wünschen sich viele Fans der Katalanen die sofortige Entlassung des 58-Jährigen. Eine Tatsache, die Louis van Gaal nicht nachvollziehen kann. Laut dem Ex-Bayern-Trainer wird Koeman nur so stark kritisiert, weil dieser Ausländer ist. "Die Geschichte wiederholt sich, das ist typisch für Barcelona", sagte van Gaal auf einer Pressekonferenz. "Wenn es mal nicht so gut läuft, neigt man dazu, die Ausländer des Teams dafür verantwortlich zu machen. In dem Fall ist es der Trainer." Die SPORTLICHE SITUATION: In der Primera Division stehen die Katalanen nach sieben Partien mit lediglich zwölf Zählern auf einem enttäuschenden neunten Tabellenplatz. Die beiden Dauerrivalen aus Madrid thronen derweil an der Spitze. Gar noch schlechter sieht es in der Königsklasse aus. Dort sind zwar erst zwei von sechs Gruppenspieltagen absolviert, Barca liegt in Gruppe E aber auf dem letzten Rang. Sowohl gegen die Bayern als auch gegen Benfica sah man mit jeweils 0:3 kein Land. Der aktuelle Trend macht dabei wenig Hoffnung auf Besserung. Von den letzten sechs Pflichtspielen gewann Barca nur ein einziges (3:0 gegen Levante). Darunter waren auch die angesprochenen CL-Pleiten sowie ein 0:2 gegen Atletico am letzten Spieltag. Das SYSTEM: Anfangs der Saison ließ Koeman hauptsächlich im 4-3-3 auflaufen, in den letzten Spielen versuchte es der Niederländer mit einem 4-2-3-1 mit Coutinho als Zehner. Die beiden Experimente in der CL mit Dreierkette gingen gehörig schief. Die WICHTIGSTEN SPIELER: Der aus Lyon gekommene MEMPHIS DEPAY hat sich umgehend in die erste Elf von Koeman gespielt. Mit drei Treffern in neun Einsätzen ist der Niederländer aktuell auch der gefährlichste Spieler der Katalanen. Nach Depay kommt SERGI ROBERTO auf die zweitmeisten Torbeteiligungen der laufenden Spielzeit. Der 29-Jährige wird unter Koeman meist neben Busquets und FRENKIE DE JONG im zentralen Mittelfeld aufgeboten. Auch Offensivmann MARTIN BRAITHWAITE gehörte zu Beginn der Saison zu den positiven Überraschungen. Bis zu seiner Knieverletzung Anfang September war er in drei Pflichtspielen an drei Treffern direkt beteiligt. Gesetzt sind auch weiterhin zwei Routiniers: der angesprochene SERGIO BUSQUETS und GERARD PIQUE. Während Busquets in allen neun Pflichtspielen in der Startelf stand, kommt Pique immerhin auf acht Einsatze. Beide Altmeister sind neben ihren sportlichen Qualitäten auch Wortführer auf dem Platz. Busquets ist für den Spielaufbau der Katalanen verantwortlich, Pique organisiert die in dieser Saison zuweilen fahrige Defensive. Zwei große Namen sind derweil noch ohne eine einzige Spielminute: SERGIO AGÜERO und OUSMANE DEMBELE fielen bisher verletzungsbedingt aus. Bei Dembele zeigte sich zuletzt Liverpool an einer Verpflichtung interessiert. Und die "Geier" kreisen bereits über dem Camp Nou: Der FC Bayern München hofft offenbar im Zuge der finanziellen und sportlichen Krise des FC Barcelona, den einen oder anderen Star zum Schnäppchenpreis an die Isar zu holen. Die ZUKUNFT: Einigen Spielern im Kader der Katalanen wird eine große fußballerische Zukunft vorhergesagt, in den Spielzeiten spielgelt sich dies aber noch nicht wieder. Mittlerweile setzt Koeman aber verstärkt auch auf die Jugend. Talente wie RIQUI PUIG oder YUSUF DEMIR sind jedoch oft nur zweite Wahl. Ebenfalls noch ohne große Einsatzzeiten sind die Youngster PEDRI und der lange verletzte ANSU FATI. Während Pedri eine kraftraubende Saison inklusive EM und Olympia hinter sich hat und langsam wieder an die Mannschaft herangeführt werden soll, plagte sich Fati lange mit einem Meniskusriss herum. Die FANS könnten in den kommenden Wochen deshalb wichtiger denn je für die Katalanen sein. Am Dienstag lockerten die örtlichen Behörden die Corona-Bestimmungen. Im Camp Nou dürfen ab sofort wieder die vollen 99.000 Zuschauer die Spiele verfolgen. Die KOMMENDEN SPIELE: Die nächsten Wochen werden für Barca dabei nicht leichter. Viele richtungsweisende Spiele stehen an, die den Verlauf der Saison maßgeblich beeinflussen könnten. Nach der Länderspielpause steht ein Heimspiel gegen den FC Valencia an. Danach ist man in der Champions League in Kiew zu Gast, wobei bei einer Niederlage das Aus in der Champions-League-Gruppenphase kaum noch abzuwenden wäre. Am 24. Oktober steigt schließlich im heimischen Camp Nou der Clasico gegen Real Madrid. Sollten bis zum Prestige-Duell gegen den Erzrivalen keine deutlichen Verbesserungen zu sehen sein, könnte die Debatte um Koeman erneut entfachen.

Barcas Camp Nou: Ein baufälliges Sicherheitsrisiko

Mittlerweile soll allein das Camp Nou, Baujahr 1957, 600 Millionen Euro kosten. Der Betonkasten ist nicht nur in puncto VIP-Einnahmen und sonstigen Annehmlichkeiten nicht mehr zeitgemäß, sondern an vielen Stellen baufällig und sogar gefährlich für die Zuschauer.

Zuletzt wurde vermeldet, dass eine Untersuchung schon vor Jahren gravierende Sicherheits- und Hygienemängel festgestellt hatte, darunter zahlreiche Taubennester voller Exkremente, die zu Fliegen und Milben geführt hatten. "Das war einfach nur fahrlässig", erklärte der zuständige Inspektor Toni Mora gegenüber RAC1 am Freitag. "Die Nester waren wahrscheinlich schon einige Jahre dort, so viele und so groß waren sie." Nun soll das Camp Nou saniert und auf 110.000 Zuschauer erweitert werden.

FC Barcelona: Joan Laporta strebt bei Mitgliederversammlung nach mehr Macht

2014 hatten die Mitglieder des Klubs dem Projekt "Espai Barca" in einem Referendum zugestimmt, angesichts der explodierenden Kosten braucht Laporta nun aber erneut grünes Licht. Dann steht die "Asemblea de Socios Compromisarios" an, eine Art Vollversammlung der Mitglieder: Im Palau Blaugrana sind 4.452 "Socios" geladen, darunter langjährige Klubmitglieder, ehemalige Klub-Präsidenten, Komitee-Mitglieder und Vorsitzende der Fanklubs. Die große Mehrheit der Beteiligten wurde aus Klubmitgliedern ausgelost.

Ihnen wird Laporta seine Pläne vorstellen, eine einfache Mehrheit reicht, um "Espai Barca" erneut anzuschieben. Allerdings strebt er auch Änderungen der Klub-Statuten an, die etwa sein Amt sichern, sollte er ebenfalls tiefrote Zahlen schreiben. Dafür braucht es allerdings eine Zweidrittelmehrheit.

"Wir werden desaströse Zahlen bekanntgeben, aufgrund des Missmanagements der früheren Präsidentschaft", warnte Laporta vorsorglich bei Sport. Aber es soll eben auch die "Auferstehung" folgen: "Möge Barca wieder lebendig und ein weltweiter Maßstab melden."

Laporta über Super League: Projekt ist "lebendig"

Laporta bestätigte zudem Medienberichte, wonach die Super League umgebaut werden soll, in einen offenen Wettbewerb ohne feste Mitglieder. "Sie liegt nicht auf Eis, ganz im Gegenteil, sie ist quicklebendig und es finden Gespräche statt." Barca, Real Madrid und Juventus Turin seien weiterhin an Bord "und wir gewinnen weiterhin vor den Gerichten." Er stellte der UEFA Gespräche in Aussicht, "obwohl sie von Beginn an sehr aggressiv agiert haben."

Auch der Deal mit der Beteiligungsgesellschaft CVC Capital Partners, dem sich Barca, Real und Atletico verweigert hatten, sei noch möglich: "Wenn sie das Projekt neu aufsetzen, schauen wir es uns noch einmal an." Die spanische Liga hatte zehn Prozent der eigenen Anteile für eine Finanzspritze abgegeben. "Barca kann dazu nicht ja sagen, ohne die Dokumente genau zu studieren", betonte Laporta. "So wie sie es uns erklärt haben, gefällt es uns nicht. Ja, wir hätten 270 Millionen Euro bekommen, aber das wären dann unsere Schulden."

Barca könne keinen Vertrag mit geschlossenen Augen unterschreiben, "auch wenn die Karotte, die vor unserer Nase hängt, 270 Millionen Euro wert ist", bekräftigte er. "Zehn Prozent unserer Fernsehrechte für die nächsten 50 Jahre als Garantie abzutreten, das geht nicht."