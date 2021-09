FC Barcelona: Ronald Koeman überrascht mit Blitz-Auftritt auf Pressekonferenz

Nach dem schwachen Saisonstart mit dem FC Barcelona steht Trainer Ronald Koeman stark in der Kritik. Nun hat der Niederländer mit einer ungewöhnlichen Aktion auf Barcas Pressekonferenz für Aufsehen gesorgt.

Koeman betrat vor dem Spiel des FC Barcelona beim FC Cadiz am Donnerstag (22 Uhr im LIVETICKER) den Presseraum, nahm aber keine Fragen entgegen, sondern beschränkte sich auf das Verlesen einer schriftlichen Erklärung - und verließ anschließend nach weniger als drei Minuten die PK.

Nach Informationen von SPOX und Goal war Koemans Aktion nicht mit der Kommunikationsabteilung des Klubs abgestimmt. Ohnehin ist bei den Vorstandsbossen die Entscheidung gefallen, dass der Niederländer gehen muss. Nur der Zeitpunkt seiner Entlassung steht noch nicht fest.

Koeman wird aktuell deshalb noch nicht entlassen, da eine Pause im dichtgedrängten Barca-Spielplan abgewartet werden soll, um die Entscheidung zu verkünden.

Es sieht aktuell danach aus, als sollte Koeman während der nächsten Länderspielpause Mitte Oktober abgelöst werden - falls ihm bis dahin nicht eine von den Vorstandbossen nicht mehr für möglich gehaltene Wende gelingt.

FC Barcelona: Wer könnte Ronald Koeman als Trainer nachfolgen? © getty 1/15 Der FC Barcelona bereitet sich auf die Trennung von Trainer Ronald Koeman vor. Nach Informationen von SPOX und Goal ist bei den Vorstandsbossen die Entscheidung gefallen, dass der Niederländer gehen muss. © getty 2/15 Koeman wird aktuell noch nicht entlassen, da eine Pause im dichtgedrängten Barca-Spielplan abgewartet werden soll. Nach dem 1:1 am Montag gegen Granada geht es am Donnerstag gegen Cadiz und am Sonntag gegen Levante. © getty 3/15 Eine bizarre Pressekonferenz am Mittwoch zeigt: Koeman kämpft um seinen Job. Dennoch sieht es danach aus, als sollte Koeman während der nächsten Länderspielpause Mitte Oktober abgelöst werden. Wer kommt als Nachfolger in Frage? © getty 4/15 XAVI: Der vermeintlich naheliegendste Kandidat wäre der langjährige Spielmacher Xavi, der seit 2019 den Al-Sadd SC aus Katar betreut. In 78 Pflichtspielen weist er einen Punkteschnitt von 2,08 auf. 2021 gewann er das Double. © getty 5/15 Erst im Mai hatte er seinen Vertrag aber vorzeitig bis 2023 verlängert und dabei eine angebliche Barca-Klausel dementiert. "Die Gerüchte, dass ich jederzeit gehen könnte, sind nicht korrekt", sagte Xavi. © getty 6/15 ROBERTO MARTINEZ: Der zweite der beiden Topkandidaten ist der aktuelle belgische Nationaltrainer Martinez. Er übernahm die Mannschaft 2016, führte sie 2018 ins WM-Halbfinale und 2021 ins EM-Viertelfinale. © getty 7/15 Nach Informationen von SPOX und Goal verfügt Martinez über eine Ausstiegsklausel, die ihm den Wechsel zu einem europäischen Topklub erlauben würde. © getty 8/15 JOACHIM LÖW: Der spanische Journalist Gerard Romero brachte bei einem Gespräch auf seinem Twitch-Kanal Löw als möglichen Kandidaten ins Spiel. Romero werden gute Kontakte zum FC Barcelona nachgesagt. © getty 9/15 Nachdem Löw im März seinen Abschied vom DFB nach der EM bekanntgegeben hatte, berichtete er davon, dass er spanisch lerne. Nach dem Turnier wolle er "einige Wochen und Monate richtig dranbleiben" und die Sprache perfekt verinnerlichen. © getty 10/15 Nach Informationen von SPOX und Goal spielt Löw in den Überlegungen von Barcas Klubführung derzeit aber keine Rolle. © getty 11/15 Neben Löw und den beiden Topfavoriten auf den Job Xavi und Martinez nannte Romero noch drei weitere mögliche Kandidaten: Phillip Cocu, Antonio Conte und Andrea Pirlo. © getty 12/15 PHILLIP COCU: Der Niederländer Cocu spielte einst selbst für Barca. Als Trainer führte er die PSV Eindhoven zwischen 2013 und 2018 zu drei Meistertiteln und einem Pokalsieg. © getty 13/15 Nach Engagements bei Fenerbahce (lediglich 15 Spiele) und dem englischen Zweitligisten Derby County ist Cocu seit 2020 arbeitslos. © getty 14/15 ANTONIO CONTE: Der Italiener beendete in der vergangenen Saison mit Inter Mailand die Serie-A-Dauerdominanz von Juventus Turin. Zwischen ihm und der Klubführung knirschte es aber schon länger, woraufhin sich die Wege trennten. © getty 15/15 ANDREA PIRLO: Von Conte geschlagen wurde unter anderem Pirlo, dessen erstes Trainerengagement bei Juventus scheiterte. Er landete mit Juve in seiner einzigen Saison im Amt lediglich auf Platz vier. Wie Cocu und Conte ist auch Pirlo aktuell arbeitslos.

Ronald Koemans Erklärung im Wortlaut:

"Guten Morgen an alle! Der Verein befindet sich mit mir in einer Umbruchsituation. Die finanzielle Situation des Vereins ist damit eng verknüpft, was bedeutet, dass wir den Kader umbauen müssen, ohne große Investitionen tätigen zu können. Fußball braucht Zeit, junge Spieler können in zwei Jahren groß werden. Das Gute daran ist, dass junge Spieler Chancen bekommen können, wie sie Xavi und Iniesta zu ihrer Zeit hatten. Die Niederlage gegen Bayern München in der vergangenen Woche muss in diesem Zusammenhang gesehen werden. Der Prozess, den unsere Mannschaft durchläuft, muss in Wort und Tat unterstützt werden. Ich weiß, dass die Presse diesen Prozess anerkennt, denn es ist nicht das erste Mal, dass dies in der Geschichte des FC Barcelona geschieht. Wir zählen auf Ihre Unterstützung in diesen schwierigen Momenten. Wir als Mannschaft und Spieler sind sehr glücklich über die Unterstützung, die wir von den Fans im Spiel gegen Granada erhalten haben."