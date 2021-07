FC Barcelona plant offenbar Transfer von Ex-Bayern-Flop Renato Sanches

Der spanische Spitzenklub FC Barcelona zeigt offenbar Interesse am ehemaligen Bundesligaprofi Renato Sanches. Das berichtet die as. Demnach wolle Barca den Mittelfeldspieler von Ligue-1-Meister OSC Lille für die kommende Spielzeit ausleihen, anschließend solle eine Kaufpflicht greifen.

Barcelona sucht seit einigen Monaten nach einer Verstärkung für die Mittelfeldzentrale. Lange Zeit galt Georginio Wijnaldum als aussichtsreicher Kandidat, allerdings entschied sich der Landsmann von Barca-Trainer Ronald Koeman für einen ablösefreien Transfer zu PSG. Aktuell sollen Barcelonas Gespräche mit Atletico Madrid wegen eines Tauschs von Antoine Griezmann und Saul Niguez ebenfalls wenig vielversprechend verlaufen.

FC Barcelona: Renato Sanches wechselte vom FC Bayern nach Lille

Renato Sanches betrieb derweil bei der Europameisterschaft Eigenwerbung. Er gehörte zu den wenigen Lichtblicken bei Titelverteidiger Portugal und bestätigte damit den starken Eindruck, den er in der vergangenen Saison in Lille hinterlassen hatte. Da überzeugte er mit hervorragenden Leistungen und absolvierte auf dem Weg zum Meistertitel 23 Partien, in denen ihm ein Tor und drei Assists gelangen.

Das weckt Begehrlichkeiten. Zuletzt kursierten Gerüchte, die beiden Premier-League-Vertreter FC Liverpool und FC Arsenal hätten ihre Fühler ebenfalls nach Sanches ausgestreckt. Dessen Vertrag in Lille ist noch bis 2023 datiert.0 Gemäß as sollen die guten Beziehungen Barcelonas zu Sanches' Berater Jorge Mendes in den Verhandlungen nun für die Blaugrana sprechen.

Abschussliste wegen Messi: Diese Stars will Barca loswerden © getty 1/20 Lionel Messi hat nach langem Hin und Her endlich beim FC Barcelona verlängert. © getty 2/20 Um das zu bewerkstelligen verzichtete der Superstar offenbar auf die Hälfte seines bisherigen Gehalts. Das war nötig, um die spanischen Salary-Cap-Regeln einzuhalten. © getty 3/20 Seit wenigen Jahren besteht in LaLiga eine Gehaltsobergrenze für jeden Klub. Die Salary Cap lässt sich anhand der Einnahmen des Vereins ableiten und zählt für alle Gehälter im Verein, inklusive Trainerstab und Jugendakademien. © getty 4/20 2019/20 noch durfte Barca rund 671 Millionen Euro für Gehälter ausgeben, wegen Corona im Vorjahr aber nur noch 382 Millionen. In der kommenden Spielzeit sinkt der Wert auf 347 Millionen Euro. Entsprechend muss Barca noch gehörig Gehalt einsparen. © getty 5/20 Im Folgenden zeigen wir auf, was Barca schon unternommen hat und welche Spieler noch verkauft werden könnten, um neben Messi auch die übrigen Zugänge wie Agüero, Depay oder Eric Garcia überhaupt anzumelden. © getty 6/20 FIXE ABGÄNGE: Junior Firpo (Leeds United) - Ablöse: 15 Millionen Euro. © getty 7/20 Jean-Clair Todibo (OGC Nizza) - Ablöse: 8,5 Millionen Euro. © getty 8/20 Carles Alena (FC Getafe) - Ablöse: 5 Millionen Dollar. © getty 9/20 Juan Miranda (Real Betis) - Ablöse: ablösefrei. © getty 10/20 Matheus Fernandes (Palmeiras) - Ablöse: ablösefrei. © getty 11/20 Francisco Trincao (Wolverhampton Wanderers) - Leihe. © getty 12/20 MÖGLICHE ABGÄNGE: Ousmane Dembele. Der Ex-Dortmunder kam einst für 135 Millionen Euro nach Barcelona und ist alles andere als gesetzt bei den Katalanen. Ihn loszuwerden würde einiges an Geld freimachen. © getty 13/20 Antoine Griezmann: Es gibt Gerüchte um ein Tauschgeschäft mit Atletico Madrid für Mittelfeldspieler Saul. Doch auch andere Großklubs wie City und United sowie Chelsea sollen Interesse zeigen. © getty 14/20 Laut “Sport” scheint Barca beim Franzosen sogar mit einem Leihgeschäft einverstanden zu sein, um in erster Linie sein stattliches Gehalt zu sparen. © getty 15/20 Samuel Umtiti: Nach Informationen von SPOX und Goal geht es beim Abwehrspieler hauptsächlich darum, das Gehalt zu streichen. Umtiti soll 20 Millionen Brutto verdienen. Barca würde den Vertrag gern auflösen, doch davon scheint er abgeneigt. © getty 16/20 Hier gilt: Findet sich ein Klub, würde Barca auch auf eine Ablöse verzichten. Und auch ein Leihgeschäft ist denkbar. © getty 17/20 Philippe Coutinho: Der Brasilianer bleibt eines der teuersten Missverständnisse der Klubgeschichte. Für 135 Millionen von Liverpool gekommen, setzte er sich nie richtig durch und ist nach seiner Bayern-Leihe seit 2020 wieder da. © getty 18/20 Sein Gehalt soll bei 28 Millionen Euro liegen und Anfragen scheint es aktuell keine zu geben. Das Problem soll hauptsächlich das Gehalt sein, worauf Coutinho eher nicht verzichten will. © getty 19/20 Miralem Pjanic: Vor einem Jahr noch feierlich als neuer Mittelfeldorganisator geholt, will man ihn nun gerne wieder loswerden. Sein Gehalt liegt bei rund 15 Millionen Euro im Jahr und es scheint keine Interessenten zu geben. © getty 20/20 Zur Erinnerung: Pjanic war für eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro plus Arthur von Juventus gekommen, was schon damals als äußerst fragwürdig galt.

Sanches war 2019 für 20 Millionen Euro vom FC Bayern nach Lille gewechselt. In München hatte der 23-Jährige die hohen Erwartungen seit seinem 35-Millionen-Transfer von Benfica 2016 nicht erfüllen können und auch bei einer Ausleihe an Swansea City nicht den erhofften Entwicklungssprung hingelegt.