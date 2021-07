Insider verrät: Yusuf Demir beeindruckt Barca-Coach Ronald Koeman

Nach seiner Vorstellung beim FC Barcelona steht Yusuf Demir mitten im Training der Barca-Profis. Dort dürfte der 18-Jährige offenbar überzeugen.

Der spanische Journalist und Fußball-Insider Gerard Romero verrät nun bei Esport RAC1: Demir soll bei den Trainingseinheiten mit den Profis des FC Barcelona Trainer Ronad Koeman sehr beeindruckt haben und eine der positiven Erscheinungen sein.

Koeman soll sich gar in Demir "verliebt" haben und in dem Österreicher einen Pedri 2.0. sehen. Pedri, ebenfalls 18 Jahre alt, zählt zu den größten Juwelen der Katalanen und zeigte bei der Europameisterschaft für Spanien herausragende Leistungen.

Am Mittwoch absolviert der FC Barcelona das erste Testspiel der Sommervorbereitung gegen Gimnastic de Tarragona. Dann könnte Demir erstmals Spielminuten für seinen neuen Verein absolvieren.

Dass Demir nicht lediglich für Barcelona B eingeplant ist, verriet vor wenigen Tagen sein Berater Emre Öztürk im SPOX-Interview. "Barcelona hat uns seine Planungen mit Yusuf genau offengelegt", so Öztürk. "Ich weiß nicht, ob in der ersten Partie spielen wird, langfristig sieht ihn Barcelona aber in der Kampfmannschaft. Wenn dich der Sportdirektor des FC Barcelona so regelmäßig anruft, zeigt das, was für ein Standing der Spieler für den Verein hat."